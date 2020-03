Höver

Einbruchversuch gescheitert: Ein Unbekannter wollte in einen an der Südwiesenstraße geparkten schwarzen Golf eindringen. Dabei manipulierte er nach Angaben der Polizei das Schloss an der Fahrertür. Die Tat ereignete sich am Montag zwischen 7 und 15 Uhr. Laut Polizei gelang es dem Täter nicht, die Fahrzeugtür zu öffnen. Die Höhe des Schadens ist unklar. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (05132)8270.

Von Patricia Oswald-Kipper