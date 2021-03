Wassel

Diebe haben in der Nacht zu Freitag in Sehnde-Wassel einen Mercedes Sprinter aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei demontierten die Täter dafür das Türschloss des auf einem Schotterparkplatz an der Rethener Straße abgestellten Wagens. Die Unbekannten entwendeten aus dem Auto wertvolles Werkzeug – etwa ein Notstromaggregat im Wert von 4000 Euro.

Der Fahrer, der den Wagen am Donnerstag um 17.30 Uhr an der Rethener Straße abgestellt hatte, stellte den Einbruch am Freitagmorgen gegen 7 Uhr fest. Die Polizei Lehrte bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon (05132) 8270.

Von Patricia Oswald-Kipper