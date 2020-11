Sehnde

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Lagerhalle am Sehnder Borsigring eingestiegen. Nach Angaben der Polizei schlugen sie zunächst mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zu der Halle.

In der Halle wurden nach Angaben der Polizei vor allem technische Geräte gelagert. Eine Überprüfung ergab, dass nichts entwendet wurde und die Ware auch nach dem Einbruch noch vollzählig war. Warum die Unbekannten ohne Beute flüchteten, ist noch unklar. Laut Lehrtes Ermittlungsführer Mario Mantei könnten die Täter beim Einbruch gestört worden sein, möglicherweise hätten sie auch die Sachen nicht abtransportieren können.

Die Polizei Lehrte bittet Zeugen, sich mit dem Polizeikommissariat an der Osterstraße in Lehrte in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05132) 8270 entgegengenommen.

Von Patricia Oswald-Kipper