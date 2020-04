Sehnde

Das war ein blinder Akt von Zerstörungswut: Ein bislang Unbekannter hat an der Vorsteher-Rust-Straße in Sehndes Innenstadt den vorderen Kotflügel eines grauen Mazda sowie die Scheinwerferverglasung auf der Beifahrerseite zerkratzt. Der Schaden beträgt nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte rund 1000 Euro. Die Beschädigung muss sich demnach am Montag zwischen 12.30 und 16.30 Uhr zugetragen haben. Die Ermittler hoffen jetzt auf mögliche Zeugen, die gebeten werden, sich mit der Polizeiwache unter Telefon (05132) 8270 in Verbindung zu setzen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Sehnde lesen Sie hier in unserem Ticker.

Anzeige

Von Oliver Kühn