Sehnde

Auf der Lehrter Straße am Kreisverkehr mit der kommunalen Entlastungsstraße ist es am späten Dienstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Nach Darstellung der Polizei musste ein 49-jähriger Sehnder mit seinem Mercedes vor dem Kreisel halten. Das bemerkte ein 30-Jähriger, der mit seinem Mercedes in Richtung des Kreisels fuhr, zu spät. Es kam zum Auffahrunfall. Durch den Aufprall wurde der 49-Jährige sowie sein 13-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Eine genaue Angaben über die Höhe des Schadens an den beiden Autos macht die Polizei nicht.

Von Achim Gückel