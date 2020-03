Wassel

Bei einem Verkehrsunfall am Ortsausgang Wassel ist am Donnerstagmorgen ein 44-Jähriger leicht verletzt worden. Gegen 6.25 Uhr war ein Transporter samt Anhänger auf der Bundesstraße 443 in Richtung Laatzen unterwegs. In der Kurve auf der Rethener Straße kam der Anhänger von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dem Auto des aus Laatzen kommenden Fahrers. Die Ortsfeuerwehr Wassel war mit 17 Einsatzkräften vor Ort, kümmerte sich um die Erstversorgung des Verletzten, sperrte die B443 voll ab und nahm auslaufende Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug auf.

Lesen Sie auch

Von Manuel Behrens