Wassel

Bei einem Verkehrsunfall in Wassel sind am Freitagnachmittag vier Menschen leicht verletzt worden. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte war ein 77-jähriger Autofahrer gegen 14.10 Uhr mit seinem BMW Mini auf der Bundesstraße 443 in Richtung Laatzen unterwegs, wo er in Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn 7 nach links auf die dortige Zufahrt einbiegen wollte. Dabei schätzte er laut Erkenntnissen der Ermittler die Geschwindigkeit eines ihm entgegenkommenden VW Jetta falsch ein und bog trotz Gegenverkehr ab.

Bei dem anschließenden Zusammenstoß verletzten sich sowohl der 78 Jahre alte Jetta-Fahrer sowie der BMW-Fahrer. Auch die beiden weiteren, zwölf und 48 Jahre alten Fahrzeuginsassen im Mini wurden leicht verletzt. Laut Polizei besteht der Verdacht auf Thoraxprellungen, außerdem erlitten die Unfallopfer Abschürfungen und klagten über Brustschmerzen. Alle Verletzten sind noch vor Ort von einem Rettungswagen ambulant versorgt worden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Anzeige

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Sehnde lesen Sie hier in unserem Ticker.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Oliver Kühn