Köthenwald

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und Beschädigungen an einem Motorrad sowie einem Mercedes: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 16.50 Uhr auf der Bundesstraße 65 in Köthenwald zugetragen hat. Nach Angaben der Polizei hatte der 22-jährige Fahrer eines Motorrads in Höhe der Einmündung der Wahren Dorffstraße stoppen müssen. Der 27-jährige Burgdorfer am Steuer eines Mercedes hinter ihm bemerkte das zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Dadurch kam der 22-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr Sehnde lesen Sie hier im Polizeiticker.

Von Achim Gückel