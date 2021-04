Höver

Auf der Hannoverschen Straße ist es am Montag gegen 21.15 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem eine 62-Jährige aus Lehrte leichte Verletzungen erlitt. Die Frau war nach Angaben der Polizei mit einem Kleinkraftrad auf der Vorfahrtstraße unterwegs, als ein aus dem Petersweg kommender 34-Jähriger ihr beim Abbiegen mit seinem VW Golf die Vorfahrt nahm.

Die Lehrterin bremste daraufhin stark und verlor die Kontrolle über ihr Zweirad. Sie stürzte und rutschte auf der nassen Fahrbahn gegen den Golf. Die 62-Jährige musste von Sanitätern medizinisch versorgt werden, brauchte sich aber nicht in ein Krankenhaus zu begeben. An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden von etwa 1500 Euro.

Von Achim Gückel