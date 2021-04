Sehnde

Am Donnerstagvormittag, 1. April, ist es an der Einmündung des Karl-Backhaus-Rings auf die Nordstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 64-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Die Umstände der Kollision sind jedoch etwas seltsam.

Der Vorfall spielte sich kurz nach 11 Uhr ab. Ein 61-jähriger wollte mit seinem Mercedes auf die Nordstraße einbiegen, während der Radfahrer auf dem Radweg unterwegs war. Beide hielten nach eigenen Aussagen an, doch dann stießen Mercedes und Radler doch zusammen. Letzterer stürzte und zog sich Verletzungen am Knie sowie an den Fingern zu. Sein Fahrrad wurde erheblich beschädigt, am Mercedes gab es Kratzer im Lack.

Von Achim Gückel