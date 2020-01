Die Umfrage zur Zukunft der Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs in Rethmar geht in die zweite Runde: Mitarbeiter des Thünen-Instituts verteilen am 29. Januar erneut Fragebögen an alle Haushalte. Sie wollen herausfinden, was sich seit der Schließung des Dorfladens vor zehn Monaten für die Bewohner verändert hat.