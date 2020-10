Sehnde

Ein 58-jähriger Mann aus Sehnde hat erheblichen Ärger mit der Polizei bekommen. Der Mann musste nach einem Unfall auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Peiner Straße seinen Führerschein abgegeben. Er war zuvor vom Unfallort geflüchtet.

Der Crash ereignete sich am Mittwoch gegen 20.20 Uhr. Der Sehnder war mit seinem Opel Astra zunächst gegen einen Poller gefahren und beim Zurücksetzen dann gegen einen geparkten Hyundai. Dabei entstand erheblicher Schaden. Zeugen beobachteten den Vorfall, die sofort gerufene Polizei traf den in der Zwischenzeit davongefahrenen 58-Jährigen an seinem Haus an. Ersten Ermittlungen zufolge stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Von Achim Gückel