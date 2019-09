Rethmar

Wer am Sonntagnachmittag auf dem Gutshof Rethmar zu Gast gewesen ist, dürfte den Eindruck gehabt haben, dass dort ein Oldtimertreffen über die Bühne ging: Am Nachmittag rollten dort vor allem etliche VW-Käfer an. Die Besitzer, darunter Mitglieder des Käferclubs Celle, stellten ihre schmucken Schätzchen in Re...