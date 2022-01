Sehnde

Sehnde möchte wieder Farbtupfer für die Innenstadt: Nach großer Resonanz für die Aktion im vergangenen Jahr, will der Verein „Gemeinsam für Sehnde“ die Innenstadt erneut mit Blumenampeln ausstatten. Im Schulterschluss mit der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen ruft der Verein deshalb zu Spenden für die florale Augenweide auf.

Erklärtes Ziel ist es, insgesamt 22 Straßenlaternen in Sehndes City mit Blumenarrangements in luftiger Höhe zu schmücken. Die Blumenampeln sollen nicht nur das Zentrum mit farbenfrohen Akzenten verschönern, sondern auch dank bienenfreundlicher Blumen der Umwelt dienen. Angebracht werden sollen die Blumenkörbe an Laternen in der Peiner Straße und der Mittelstraße.

Verein will 6405 Euro Spenden sammeln

Zur Umsetzung des Projekts benötigt der Verein insgesamt 6405 Euro. Von diesem Betrag soll nicht nur die Anschaffung und das Aufhängen der Blumen finanziert, sondern davon soll auch die Versorgung und Bewässerung der Blumen bestritten werden. Im Jahr 2021 war das angestrebte Ziel von rund 4500 Euro Spenden für die Aktion weit überschritten worden. Von den insgesamt erworbenen 5050 Euro hatte allein die Volksbank 2030 Euro gespendet.

Wie bereits im vergangenen Jahr nutzt der Verein die Crowdfundingplattform der Volksbank, um möglichst viele Unterstützer für die Blumenaktion zu gewinnen. Dabei stellt die Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen nicht nur ihre Plattform „Viele schaffen mehr“ zur Verfügung, sondern beteiligt sich auch finanziell an allen Projekten. Pro Unterstützer verdoppelt die Volksbank jede Spende bis zu einem Betrag von maximal 100 Euro.

„Nachdem die Blumenampeln im letzten Jahr bei den Bürgerinnen und Bürgern so gut angekommen sind, hoffen wir natürlich auch dieses Mal wieder auf rege Unterstützung“, sagt Gerd Schnupp, Vorsitzender des Vereins „Gemeinsam für Sehnde“. Er hofft darauf, dass auch in diesem Jahr von Mitte Mai bis Mitte November Blumen die City verschönern.

Es werden noch Fans gesucht

Aktuell befindet sich das Projekt in der zweiwöchigen „Startphase“. Hier muss der Verein zunächst sogenannte Fans sammeln, um anschließend für die „Finanzierungsphase“ freigeschaltet zu werden. Sobald die benötigte Anzahl an Fans erreicht ist, kann die dreimonatige Finanzierungsphase beginnen – dann wird der Startschuss für das Spenden gegeben.

Auch Ines Raulf, zuständig für das Stadtmarketing in Sehnde, wünscht sich die Verschönerung für Sehndes Innenstadt. Mindestens 75 Fans müssten das Projekt unterstützen. Bislang hätten sich allerdings erst 46 gemeldet. „Wir hoffen, dass es bald noch mehr werden, damit das Ganze ins Laufen kommt“, sagt Raulf.

Wer den Verein „Gemeinsam für Sehnde“ bei der Realisierung seines Projekts unterstützen möchte, kann sich auf www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/sehndes-mitte-blueht-auf informieren.

Von Gabriele Gerner und Patricia Oswald-Kipper