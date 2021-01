Sehnde

Trotz Corona-Pandemie haben die Sehnder Vereine und Verbände einen Veranstaltungskalender für die nächsten Wochen herausgebracht. Bereits für Februar sind eine Reihe an Terminen geplant.

Der Naturschutzbund ( Nabu) Sehnde startet mit zwei Onlineaktionen in den Februar. Die Aktion „Wahl zum Vogel des Jahres“ läuft noch bis Freitag, 19. März. Dazu gibt es bereits eine Liste mit den „Top Zehn“ der Vogelkandidaten . Interessierte können online über ihren Favoriten abstimmen. Außerdem sucht der Nabu in diesem Jahr den ältesten Baum Sehndes. Bei der Aktion kann jeder mitmachen. Meldungen dazu sammelt der Nabu per E-Mail an nabu-og-sehnde@gmx.de.

Regionalmuseum Sehnde möchte Ende Februar wieder öffnen

Der Literaturkreis Sehnde plant im Februar wieder ein Präsenztreffen. Leiterin Karla Schmidt lädt am Donnerstag, 18. Februar, in das Gemeindehaus an der Mittelstraße ein. Der Literaturkreis trifft sich dort um 19 Uhr. Ob das Treffen stattfinden kann, ist noch unklar und abhängig vom Infektionsgeschehen.

Das Regional-Museum Sehnde in Rethmar hofft ebenfalls, Ende Februar wieder zu eröffnen. Die Sonderausstellung „Schule im Wandel der Zeit“ musste das Museum aufgrund der Corona-Pandemie Ende vergangenen Jahres unterbrechen. Am Sonntag, 28. Februar, will das Museum nun ab 15 Uhr wieder seine Türen auf dem Gutshof Rethmar öffnen.

Weiterhin planen Ortsvereine des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) schon Blutspendetermine für Februar. Auch hier ist bislang unklar, ob diese stattfinden können. Die geplanten Veranstaltungen können auf der Internetseite der Stadt Sehnde eingesehen werden.

Von Leona Passgang