Ein besonders drastisches Vergehen hat das zuständige Polizeikommissariat Lehrte am Wochenende bei einer Verkehrskontrolle in Sehnde geahndet: Am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr raste ein 29-jähriger Garbsener mit seinem VW Transporter mit 94 statt der erlaubten 70 Stundenkilometer an dem Kontrollpunkt an der Rethener Straße (B 443) in Wassel vorbei – unter Alkoholeinfluss.

Anhaltesignale ignoriert

Die Anhaltesignale eines Polizisten ignorierte der Mann und fuhr weiter, ohne den Beamten jedoch zu gefährden. Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf – und fanden den Transporter nur 400 Meter entfernt auf einem unbefestigten Seitenparkplatz an der Bundesstraße. Der Fahrer war bereits ausgestiegen und auf der Flucht in ein angrenzendes Waldgebiet. Doch die Beamten holten den 29-Jährigen schnell ein – und stellten ebenso schnell den Grund für die Flucht fest. Der Mann stand trotz der frühen Uhrzeit deutlich unter Alkoholeinfluss, auch Drogenkonsum konnten die Polizisten nicht ausschließen. Auf dem Beifahrersitz des Transporters saß ein Freund, der ebenfalls stark alkoholisiert war. Weil der Beschuldigte einen Atemalkoholtest vor Ort ablehnte, wurden zwei Blutproben entnommen und der Führerschein des 29-Jährigen beschlagnahmt. Weil er die Polizisten zudem massiv beschimpft hatte, wurde gegen ihn neben einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr auch ein weiteres wegen Beleidigung eingeleitet.

30 Verstöße geahndet

Bei der Verkehrsüberwachung am Wochenende hat das Polizeikommissariat zahlreiche weitere Verstöße festgestellt. Die Beamten hatten den Kontrollpunkt an der B 443 in Wassel am Sonnabend und am Sonntag aufgebaut. Dort gilt außerhalb geschlossener Ortschaften ein Tempolimit von 70 Stundenkilometern – doch allein am Sonnabend hielten sich 27 Autofahrer und drei Motorradfahrer nicht daran. 24 von ihnen müssen mit einem Verwarngeld zwischen 20 und 40 Euro rechnen, sechs mit einem Bußgeld von mehr als 60 Euro. Alle blieben jedoch unter der Temposchwelle für ein Fahrverbot.

Die Geschwindigkeitskontrollen in Sehnde dauern am heutigen Sonntag dauern noch bis voraussichtlich 17 Uhr.

Von Oliver Kühn