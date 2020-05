Sehnde

Ist das moderne Kunst, oder kann das weg? Das hat sich vielleicht der eine oder andere Spaziergänger gefragt, der aus Sehnde kommend auf der Gretenberger Straße noch vor der Brücke über den Mittellandkanal in die Seitenstraße zum Motorboot-Club abgebogen ist. Seit ein paar Tagen stehen dort an eine Leitplanke gelehnt mehrere arg ramponierte Fahrräder und ein verrosteter Einkaufswagen.

Ein Kunstwerk aus Schrott ist das kuriose Arrangement aber wohl eher nicht. Steffen Bartelt, Leiter des Baubetriebshofs Sehnde, vermutet, dass die Räder und der Wagen längere Zeit im Wasser gelegen haben müssen. Denn die Fundsachen sind über und über mit getrocknetem Schlamm und Dreck überzogen, in den Speichen hängen Pflanzenreste.

Dieses Rad lag vermutlich lange im Wasser. Quelle: Katja Eggers

Bartelt vermutete zunächst, dass das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt die Sachen bei Reinigungsarbeiten im Kanal gefunden und für einen späteren Abtransport zunächst an Land gesammelt hätte. Norman Leers, Leiter des Außenbereichs Sehnde des Amtes verneint jedoch entschieden. „Von uns ist das nicht – wenn wir den Kanal per Schiff abfahren und dabei Müll oder Schrott finden, entsorgen wir ihn sofort direkt an Deck.“ Wer den Schrott dort abgestellt hat, weiß er nicht.

Für die Müllentsorgung an Land sei das Wasserschifffahrtsamt nur in bestimmten Bereichen direkt am Kanal zuständig, erläutert Leers. Ob die gefundenen Räder und der Einkaufswagen in diesen Bereich fallen oder doch der städtische Baubetriebshof zuständig ist, müsse noch geklärt werden. Sowohl Leers als auch Bartelt haben jedoch schnelle Hilfe zugesagt.

Von Katja Eggers