Sehnde

Am Wilhelm-Raabe-Weg ist es am Mittwoch gegen 18.30 Uhr zu einem Einbruchsversuch gekommen. Zwei bislang unbekannte junge Männer hatten dort bereits das Werkzeug an der Terrassentür angesetzt und offenbar nicht damit gerechnet, dass sich die Bewohner im Gebäude befinden. Die Hausbesitzer sahen das Täterduo, das daraufhin umgehend Fersengeld gab.

Bei den Einbrechern soll es sich um zwei 18 bis 20 Jahre alte Männer handeln. Einen von beiden beschrieben die Hausbewohner als 1,80 Meter groß und schlank. Er war dunkel bekleidet. Der zweite Täter ist etwas kleiner und ebenfalls schlank. Auch er trug dunkle Kleidung. Zeugenhinweise nimmt das Kommissariat in Lehrte unter Telefon (0 51 32) 82 70 entgegen.

Von Achim Gückel