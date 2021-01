Sehnde

Als Ortsbrandmeister in Haimar will er auch nach mehr als 30 Jahren noch weitermachen – als Urgestein der Sehnder Stadtverwaltung hat Jürgen Hanne seinen Dienst im Rathaus nach 44 Jahren dagegen quittiert. Der 63-Jährige wurde von Bürgermeister Olaf Kruse als einer der am längsten Beschäftigten in den Ruhestand verabschiedet.

Recht und Ordnung war sein Metier

Hanne hatte zunächst eine Ausbildung als Bankkaufmann absolviert. Seine erste Stelle bei der damaligen Gemeinde Sehnde trat er am 1. April 1976 in der Steuerabteilung an. Dann durchlief Hanne mehrere Abteilungen im Rathaus: Zehn Jahre lang war der Vater eines erwachsenen Sohnes im Bereich der Vollstreckung tätig. Weitere 15 Jahre gehörte der Haimarer der Sozialabteilung an.

Zwischenzeitlich hatte der aktive Feuerwehrmann 1982 die sogenannte Angestelltenprüfung I bestanden. Ab April 2005 war er für zwei Jahre im Zuge einer Personalbestellung für das Jobcenter Lehrte tätig. Seit seiner Rückkehr zur Stadt Sehnde im April 2007 war Hanne für das Sachgebiet Ordnung beziehungsweise den jetzigen Fachdienst Ordnung und Recht zuständig – und hatte vor drei Jahren zwölf Monate lang den Fachdienst sogar kommissarisch geleitet.

Vor zwei Jahren wurde Jürgen Hanne auch nach 30 Jahren noch ein weiteres Mal zum Ortsbrandmeister in Haimar gewählt. Quelle: Privat (Archiv)

Ortsbrandmeister will Neubau abschließen

Bei dem amtierenden Haimarer Ortsbrandmeister kommt vermutlich keine Langeweile auf – denn diesen Posten will der 63-Jährige noch vier Jahre lang ausüben. Dann kommt er fast auf so viele Jahre bei der Stadtverwaltung, schon jetzt ist er 32 Jahre im Amt. Denn der Neubau des Gerätehauses wird ihn in den nächsten Monaten noch herausfordern. „Das ist ein großes Projekt, das ich auch erfolgreich abschließen möchte“, sagt Hanne zuversichtlich.

Für den Sommer ist die Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses geplant. „Das dürfte wohl auch meine letzte große Aktivität sein.“ Weil die Altersgrenze bei der Feuerwehr von 63 auf 67 Jahre angehoben wurde, kann Hanne seine noch vierjährige Amtszeit als Ortsbrandmeister voll ausüben.

Noch keine Pläne für die Zeit als Rentner

Weitere konkrete Pläne für sein Rentnerdasein hat Hanne noch nicht. „Ich lasse den Ruhestand auf mich zukommen.“ Da seine Frau noch arbeiten muss, will er schon im Haushalt mit anpacken. Beim Kochen sei er jedoch ein absoluter Laie. „Das könnte sich aber auch ändern“, sagt Hanne, der sich gern im Dorf engagiert und die Kontakte regelmäßig pflegt. Er hofft, dass er nach der Pandemie mit seiner Frau schöne Reisen unternehmen kann.

Bis dahin will sich der 63-jährige Familienvater verstärkt um den Neubau des Feuerwehrhauses kümmern. Denn das alte Gerätehaus, 1972 gebaut, sei inzwischen für die aktuellen Anforderungen der Feuerwehr nicht mehr zeitgemäß. „Das aber erfüllt der Neubau“, sagt der Ruheständler und ist zufrieden, dass er seinem Nachfolger ein schönes neues Domizil hinterlassen kann.

Von Katerina Jarolim-Vormeier