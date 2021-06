Höver

Damit hatte die Schützengesellschaft Höver nicht gerechnet: Weil wegen der Corona-Pandemie kein Volksfest wie sonst möglich war, hatte der Verein ein Schützenfest-to-go organisiert – das Festessen musste bestellt und abgeholt werden. Und schließlich wurden 85 Vesperpakete ausgegeben. „So viele Essen hatten wir in manchen früheren Jahren zu normalen Zeiten kaum“, staunt der Vorsitzende Wolfgang Großmann. „Dass sich so viele an dem Schützenfest-to-go beteiligen, hätte ich nicht erwartet.“

Gärten grün-weiß geschmückt

Doch die Menüs wurden nicht einfach zu Hause verspeist. Weil nachmittags, als die Pakete abgeholt wurden, die Sonne rauskam, hatten viele Schützen und Höveraner Tische und Stühle an die Straße gestellt, an denen die Mahlzeit verzehrt wurde. Nach der Vesper habe man viele grüne Uniformen beim Rundgang durchs Dorf gesehen, und hier und da habe zudem Schützenfestmusik aus transportablen Boxen geschallt. Laut war es bereits am frühen Sonnabendmorgen, als die höversche Bruderschaft zum traditionellen Wecken in Höver unterwegs war. Zudem hätten viele Einwohner ihre Häuser und Vorgärten geschmückt – im ganzen Dorf seien grün-weiße Wimpel zu sehen gewesen, freut sich Großmann über die Resonanz in der Bevölkerung.

Die konnte sich auch an einer Aktion beteiligen. Der Schützenchef hatte vier historische Schützenfestfotos aus den Sechzigerjahren ausgestellt und Preise für die meisten erkannten Personen ausgelobt. Dabei konnte sich Ernst Wigger Senior durchsetzen, der 22 Personen erkannte, gefolgt von Margret Bock und Erika Wachholz, die jeweils 20 und 16 Personen identifizieren konnten. Insgesamt sei der Verein mit diesem besonderen Schützenfest zufrieden, sagt Großmann: „Aber das war ja nur ein Vorgeschmack auf die zukünftigen echten Schützenfeste, die wir hoffentlich ab nächstem Jahr wieder feiern können.“

Von Oliver Kühn