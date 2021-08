Sehnde/Dolgen

Wilfried Brauns zieht ein bedrückendes Fazit. „Durch den kurzen, aber heftigen Wintereinbruch im Februar sind zahlreiche Schleiereulen verhungert“, beklagt der Schleiereulenbeauftragte des Naturschutzbundes (Nabu) Sehnde, der zum Hannoverschen Vogelschutzverein gehört. Im gesamten Osten der Region Hannover hätten in diesem Jahr lediglich drei Schleiereulenbruten mit Ringen samt Nummer versehen werden können. „Sie sind schlichtweg verhungert, weil ihre Nahrungsgrundlage, die Mäuse, nicht ausreichend zu finden waren.“ Inzwischen betreibt die Ortsgruppe auch den Trafoturm in Dolgen, der den Tieren zusätzlich eine Heimstatt bieten soll.

Bruten habe es nur in drei Ortschaften gegeben: fünf in Gretenberg, vier in Wassel und vier in Evern. In Evern hat Brauns jetzt auch vier junge Schleiereulen nummeriert, eine Aufgabe, die er bereits seit rund 40 Jahren wahrnimmt. In Kürze sollen weitere Kontrollen stattfinden, um gegebenenfalls noch späte Bruten feststellen zu können.

In Evern hat der Naturschutzbund immerhin vier Jungtiere nummerieren können. Quelle: Privat

Der Dolgener hat nach eigenen Angaben nach Hinweisen aus der Bevölkerung fünf tote Schleiereulen im Sehnder Stadtgebiet geborgen – die er zum teils selbst vor Jahren eigenhändig mit Ringen versehen hatte. „Die Dunkelziffer liegt vermutlich erheblich höher“, sagt Brauns. Unter der hohen Schneedecke seien die Nager für die Eulen nicht mehr zu entdecken gewesen, und in Scheunen gebe es längst nicht mehr so viel gelagertes Getreide und Stroh wie früher, das Mäuse anlockte. Sie müssten ihr Futter deshalb draußen suchen, was nach Brauns’ Erfahrung mehr als die Hälfte der Jungtiere das erste Jahr nach dem Schlüpfen nicht überlebe. Denn ein Jungtier fresse etwa sechs bis sieben Mäuse pro Nacht.

Im Trafoturm auch Fledermäuse

Im Trafoturm Dolgen sollen nicht nur Schleiereulen, sondern auch Fledermäuse eine Heimstatt finden. Quelle: Privat

Seit Juli betreiben die Nabu-Mitglieder auch den Trafoturm in Dolgen. Diesen hat die Ortsgruppe Burgdorf, Lehrte, Uetze vertraglich von der Stadt zur Verfügung gestellt bekommen und den Sehndern überlassen. Dort sind bereits Nistkästen für Schleiereulen eingebaut worden. „Wir hoffen, dass sie auch belegt werden“, sagt Brauns. Die Kinder des integrativen Feriencamps in Dolgen durften sich die Station vergangene Woche schon mal ansehen.

Der Nistkasten für die Schleiereulen ist schon angebracht. Quelle: Privat

Doch die Naturschützer hoffen auch noch auf andere Bewohner: Fledermäuse. Dafür sollen noch Kästen an der Außenwand angebracht werden. Denn am nahegelegenen, sogenannten „Brauteich“ – der nichts mit Bierbrauen zu tun habe – gebe es Fledermäuse.

Derzeit haben junge Dolgener am Turm ein Transparent für einen 30. Geburtstag aufgehängt – laut Brauns ein alter Brauch im Dorf. „Bohren, schweißen, sägen. Da muss wohl einer fegen“ steht darauf zu lesen. Er habe nichts dagegen und wolle das auch nicht verbieten, betont er. Er bitte nur darum, dies nicht wie geschehen direkt vor dem Einflugloch des Eulenkastens zu tun. „Sonst kommen die Tiere nicht rein oder raus.“

Von Oliver Kühn