Höver/Ilten/Wassel/Wehmingen

Den einen oder anderen Tag hat der Frühling in diesem Jahr ja schon mal kurz vorbeigeschaut – jedenfalls gefühlt nach den langen grauen Wintermonaten. Und damit ist es auch wieder Zeit für den traditionellen Frühjahrs-Rausputz in Sehnde. Auftakt für das große Reinemachen von Bürgern und Ortsrat ist diesmal am Sonnabend 5. März, in den Ortsteilen Höver, Ilten, Wassel und Wehmingen. Als Ausweichtermin bei schlechter Wetterlage ist der 19. März geplant.

Teils kein Imbiss wegen Corona

In manchen Stadtteilen gibt beim Rausputz aufgrund der Pandemie keinen gemeinsamen Abschluss oder ein Rahmenprogramm, trotzdem freuen sich alle Beteiligten auf Unterstützung durch helfende Hände. Ansprechpartner sind jeweils die Ortsräte. In Wassel treffen sich die Sammlerinnen und Sammler um 10 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. Ortsbürgermeisterin Almuth Gellermann (CDU) hat bereits die Feldmark in Augenschein genommen und hofft, dass in diesem Jahr weniger Müll herumliegt.

Realverband und Ortsrat in Wehmingen beginnen ebenfalls um 10 Uhr am Dorfplatz. Ortsbürgermeisterin Maike Vorholt (CDU) hat bereits größere Fundstücke wie etwa Autoreifen, Fahrräder und Metallschrott in der Feldmark entdeckt, die nur mit entsprechendem Gerät abtransportiert werden können. Nach dem Rausputz gibt es für alle Helferinnen und Helfer einen corona-konformen Imbiss auf dem Dorfplatz.

Auch Klinikum Wahrendorff macht mit

In Höver will der Ortsrat dagegen lieber noch einmal auf einen Imbiss verzichten. Ortsbürgermeister Christoph Schemschat (SPD) hofft jedoch für das nächste Jahr auf ein gemeinsames Essen zum Abschluss. Die Helfer treffen sich um 9.30 Uhr beim Ortsbürgermeister in der Schützenstraße 19.

Der Ortsrat in Ilten veranstaltet den Rausputz gemeinsam mit dem Klinikum Wahrendorff. Treffpunkt ist um 9 Uhr bei der Parkpflege Ilten, Martin-Fischbach-Weg 4-6. Außer den Iltener Einwohnerinnen und Einwohnern sind dabei auch alle Bewohner des Klinikums willkommen. Im Anschluss lädt Wahrendorff zu einem Imbiss ein. Ortsbürgermeister Sandy Steve Choitz (Grüne) freut sich auf die Aktion, die das Gemeinschaftsgefühl stärke, Inklusion lebe und für eine saubere Umgebung sorge.

Bolzum und Bilm folgen später

In Bolzum ist der Rausputztag für Sonnabend, 19. März, vorgesehen. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der alten Kläranlage, im Volksmund „Teichmühle“ genannt. Ortsbürgermeisterin Silke Lesemann (SPD) hat bereits eine Stärkung mit Bratwurst und Getränken im Anschluss angekündigt. In Bilm schließen Ortsbürgermeister Bernd Ostermeyer (CDU) und der Ortsrat sowie die Bilmer Jägerschaft die diesjährige Rausputz-Aktion in Sehnde am Sonnabend, 26. März, ab. Beginn ist um 9 Uhr voraussichtlich am Feuerwehrgerätehaus.

Von Oliver Kühn