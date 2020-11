Ilten

Die Finanzierung der Orgelsanierung in der Iltener Barockkirche ist auf der Ziellinie. „Die 330.000 Euro dafür haben wir im Prinzip zusammen“, verkündete Sievert Herms vom Kirchenvorstand jetzt in dem knapp 300 Jahre alten Gotteshaus. Anlass war die Übergabe einer Spende der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen und der VR-Stiftung der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Norddeutschland in Höhe von 17.000 Euro. Volksbank-Vorstand Volker Böckmann und der Sehnder Geschäftsstellenleiter Oliver Falk übergaben die Spende auf der Orgelempore an die Kirchengemeinde Ilten-Höver-Bilm.

Das Geld stamme aus dem Gewinnsparen der Volksbank, erklärte Böckmann. „Das ist so etwas wie eine eigene Lotterie.“ Für jedes Los des Gewinnsparens gehe ein Euro an die VR-Stiftung der Volks- und Raiffeisenbanken. „Daraus fördern wir kulturelle und historische Dinge.“ Böckmann hoffe, dass die Stiftung damit dazu beitragen könne, dass die Orgel bald wieder so klinge wie früher und als wertvolles Kulturgut für nachfolgende Generationen erhalten bleibe.

Das könnte 2023 der Fall sein, kündigte Kirchenvorstand Herms an. Zurzeit sei die Gemeinde noch mit dem staatlichen und kirchlichen Denkmalschutz im Gespräch. Aber er ist zuversichtlich, dass in drei Jahren, zum 300. Geburtstag der Barockkirche, die Sanierung abgeschlossen sei.

Ein Juwel: Die Christian-Vater-Orgel stammt vermutlich aus dem Jahr 1725. Quelle: Fabian Laurinat (Archiv)

Förderverein sammelt 90.000 Euro

Rund 700 Spender hätten über die vergangenen Jahre zu der nötigen Summe beigetragen, meinte Herms. Darunter seien Großspender wie jetzt die Volksbank oder schon früher die Klosterkammer mit 75.000 Euro. „Aber es sind ganz viele Spender mit oft kleinen Beträgen gewesen, die uns ebenfalls geholfen haben.“ Auch jetzt noch gingen pro Monat durchschnittlich zwei größere Pfeifenpatenschaften ein, die zwischen 30 und 500 Euro kosten. „Das wird gern zu besonderen Anlässen gemacht.“

Auch die Vereine und der Ortsrat hätten sich beteiligt. Besonders lobte Herms den Förderverein der Kirche, der viele Projekte zur Orgelsanierung aufgelegt und damit rund 90.000 Euro eingesammelt hat. Weitere 100.000 Euro steuert die Landeskirche bei.

Christian-Vater-Orgel einzigartig in der Region

Dass die Orgel im Laufe der nächsten Jahre wieder in den Zustand von 1725 gebracht werden soll, hat etwas mit ihrer Bedeutung zu tun. Erst vor vier Jahren hatte ein Orgelbauer, der ein Angebot für die anstehende Reinigung des Instruments abgeben sollte, entdeckt, dass es sich um eine Orgel des berühmten Hof-Orgelbaumeisters der hannoverschen Kurfürsten Christian Vater (1679-1756) handelt. Die Barockorgel ist damit einzigartig in der Region Hannover.

Iltens Schmuckstück ist gut fünfeinhalb Meter hoch und fast vier Meter breit und verfügt über zwei Manuale, ein Pedal, vier Oktaven und 16 Register. Der Orgelsachverständige der Landeskirche Hannover Axel Fischer hatte sie als „bedeutendes Juwel“ bezeichnet, sein Kollege Martin Ehlbeck gar als „ Sensation“. „Der Orgelbauer kam nach der Besichtigung mit leuchtenden Augen wieder aus dem Inneren der Orgel heraus“, erinnerte sich Herms. Schnell sei klar geworden, dass es mit einer einfachen Reinigung für 13.000 Euro nicht getan war. „Wir hatten uns dann entschlossen, die Orgel wieder originalgetreu herzustellen.“ Der Vorstand ist zuversichtlich, dass trotz der Corona-Pandemie die Sanierung bis zum Jubiläum abgeschlossen werden kann.

Von Michael Schütz