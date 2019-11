Ilten

Volksbank-Kunden werde in Ilten bald nicht mehr von Mitarbeitern in ihrer Filiale betreut. Die Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen baut ihre Niederlassung am Raiffeisenplatz 1 in eine sogenannte Servicegeschäftsstelle um. Ab dem 1. April stehen den Kunden dort lediglich noch ein Geldautomat und ein Kontoauszugsdrucker zur Verfügung. Die Volksbank hat ihre Kunden über die Änderungen bereits informiert.

Wer eine persönliche Beratung wünscht, muss in die Geschäftsstelle Sehnde ausweichen. Ihre vertrauten Berater treffen Kunden dort ab dem 1. April wieder, denn die beiden Mitarbeiter wechseln laut Boris Böcker, Bereichsleiter Marke und Event, dorthin. In Ilten sind aber auch weiterhin Beratungsgespräche an allen Werktagen von 8 bis 20 Uhr möglich. Kunden müssen dafür jedoch vorab einen Termin vereinbaren.

Mitarbeiter beantwortet Fragen über Bildschirm

Als neuen Service bietet die Volksbank zudem erstmals einen Video-Chat-Service an. Kunden können über einen Bildschirm montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr mit einem Mitarbeiter kommunizieren, der ihnen für Fragen und Hilfe bei alltäglichen Anliegen zur Verfügung steht. „Dieser Service ersetzt natürlich keine intensive Kredit- und Versicherungsberatung, dafür müssten die Kunden einen Termin für ein Beratungsgespräch mit einem Mitarbeiter vereinbaren“, erklärt Böcker. Den neuen Video-Chat bietet die Volksbank erstmals in Ilten an. Der Service soll auch noch in einer zweiten Filiale zur Verfügung stehen. „Wir testen, wie das angenommen wird, und entscheiden dann, ob es sich auch für andere Filialen lohnt“, sagt Böcker.

Viele Kunden erledigen Bankgeschäfte online

Der Grund für die Neuausrichtung der Geschäftsstelle ist das veränderte Kundenverhalten. „Mehr als die Hälfte der Kunden erledigt ihre Bankgeschäfte inzwischen online“, berichtet Böcker. Kleinere Filialen wie jene in Ilten würden für einfache Serviceleistungen immer weniger in Anspruch genommen. Der wirtschaftliche Aufwand, eine Filiale wie bisher zu betreiben, bleibe jedoch auch bei geringer Kundenfrequenz gleich hoch. „Veränderungen sind deshalb unumgänglich“, betont Böcker.

Die Volksbank investiert daher in die Umwandlung der Filiale in eine Servicegeschäftsstelle mit Video-Chat. Wegen der Neuausrichtung baut die Volksbank ihre Filiale in Ilten vom 13. bis 17. Januar um, die Räume bleiben in dieser Zeit geschlossen. Vom 20. Januar bis 31. März öffnet die Geschäftsstelle montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr. Ab dem 1. April wird die Filiale – dann ohne dauerhafte personelle Betreuung vor Ort – als Servicegeschäftsstelle fortgeführt.

Von Katja Eggers