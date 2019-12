Sehnde

Die Aktion Rucksack des Bündnisses für Familie der Stadt hat schon viele Dinge geschenkt bekommen, wie etwa Dinnergutscheine für Eltern, Malbücher, Kinderhaarbürsten und Kämme. Jetzt kann sie sich über eine neue Spende freuen: Die Volksbank hat 250 orangefarbene und blaue Sneakersocken für den Nachwuchs vorbeigebracht, die nun zur Begrüßung von Neugeborenen in den roten Rucksack kommen.

Geschäftsstellenleiter Oliver Falk und seine Vertreterin Tanja Emeling haben das zum Anlass genommen, einmal solch einen Familienbesuch zu begleiten. „Es ist interessant, einmal dabei zu sein, wenn die Geschenke übergeben werden“, sagte Falk. Er freue sich, mit dieser kleinen Aufmerksamkeit etwas zum Bündnis für Familien beizutragen. Der Willkommensrucksack ging dabei an Julia Schmidt für ihren Sohn Sam Carlos. Schmidt leitet eine Tanzschule in Sehnde – und ist kurioserweise selbst Spenderin für den Rucksack, in den sie bunte Tanztücher packt. Sie freue sich, nun erstmals selbst beschenkt worden zu sein. „Die Söckchen sind süß, ich werde sie Sam gerne anziehen.“

Mehr als 200 Rucksäcke im Jahr verteilt

Vivien Köhne, Leiterin der Aktion Rucksack, lobte die praktische Spende. „Wir finden es immer toll, Sachen zu verschenken, die nicht nur schön sind, sondern gleich benutzt werden können.“ Inzwischen werden mehr als 200 Willkommensrucksäcke für Neugeborene im Jahr an Familien übergeben. Die Helfer bestücken die Rucksäcke nicht nur mit Gutscheinen, Windeln und Schnullerketten, sondern auch mit Broschüren rund ums Kind, wo junge Eltern etwa erfahren, welche Kinderärzte es in Sehnde gibt, wo Stillberatungen angeboten werden und wann die Krippen anfangen. Aber auch Vorträge wie kürzlich über das Thema Untersuchungen und Impfungen bei Kindern organisiert die Aktion.

