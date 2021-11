Wehmingen

Das ist eine faustdicke kommunalpolitische Überraschung: Bei der konstituierenden Sitzung des Ortsrats Wehmingen hat der grüne Einzelvertreter Gustav Heineke für die CDU-Kandidatin Maike Vorholt gestimmt und somit den SPD-Ortsbürgermeister René Bettels aus dem Amt gekegelt. Damit ist die 56-Jährige neue Ortsbürgermeisterin des 695-Einwohner-Dorfes.

Die Grünen sind in dem siebenköpfigen Gremium mit drei CDU- und drei SPD-Vertretern erstmals vertreten und können das Zünglein an der Waage sein. Das Ergebnis dürfte viele erstaunen, denn Sozialdemokraten und Grüne hatten 15 Jahre lang als Ratsgruppe zusammengearbeitet – diese ist allerdings nach den jüngsten Kommunalwahlen nicht erneuert worden.

Der scheidende Amtsinhaber räumte ein, „etwas enttäuscht“ zu sein. „Aber es geht ja um die Belange von Wehmingen“, sagte Bettels. „Und das Leben geht weiter.“ Der 44-Jährige war vor zwei Jahren Ortsbürgermeister geworden, als Olaf Kruse zum hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt gewählt worden war. Bettels rückt nun ins zweite Glied. Er ist von seinen Ortsratskollegen einstimmig zu Vorholts Stellvertreter berufen worden. Kritisch ging er mit dem Grünen-Vertreter ins Gericht. „Ich bin damit nicht zufrieden und kann das nicht nachvollziehen, denn SPD und Grüne haben jahrelang auf Stadtebene gut zusammengearbeitet.“

Erfolg im zweiten Anlauf

Vorholt dagegen freute sich, dass es im zweiten Anlauf nun mit dem Amt der Ortsbürgermeisterin geklappt hat. „Ganz sicher war ich mir nicht“, gestand die 56-jährige Justiziarin. Bei der Kommunalwahl 2016 hatte sie noch gegen Kruse verloren, allerdings nur mit zehn Stimmen Unterschied. „In Wehmingen war es immer schon eng.“ Weil sie damals nicht wieder in den Rat der Stadt gewählt worden war, hatte sie alle Ämter niedergelegt. Bis dahin war Vorholt zehn Jahre lang Mitglied im Rat und Ortsrat sowie stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt. Auch ihr Mandat im Ortsrat hatte sie nicht angetreten, um nicht mit ihrem Mann in einer dreiköpfigen Fraktion zu sitzen.

Dass sie mithilfe des Grünen ins Amt gewählt wurde, sieht die 56-Jährige positiv. Dieser würde den Ortsrat bereichern, und sie gehe nach ersten Gesprächen von einer guten Zusammenarbeit aus. „Wir müssen eben Kompromisse finden.“ Auch ihre Fraktion wolle mehr Blühflächen und den Ort attraktiver gestalten, etwa unansehnliche Trafokästen in einer Ferienpassaktion bunt bemalen lassen.

„Urgrüne Position“ bei Wahl entscheidend

Heineke begründete seine Wahl für Vorholt mit einer „urgrünen Position“: „Im Ortsrat sitzen vier Frauen, dann sollte auch eine Frau die Führungsposition übernehmen.“ Eine „SPD-Frontfrau mit vielen Stimmen“ hätte er auch gewählt. Im Ortsrat solle man Konflikte jedoch nicht ideologisch austragen, sondern müsse sich um die Menschen kümmern.

Zudem habe Vorholt deutlich mehr persönliche Stimmen erhalten als Bettels. Vorholt bekam 233 Stimmen, Bettels 134. Der 68-Jährige betonte aber, dass die Wahl der Ortsbürgermeisterin nur eine Entscheidung gewesen sei, andere würde er stets nach Sachgesichtspunkten bewerten. „Das ist keine Gruppenbildung in Wehmingen“, sagte Heineke. Weil fünf von sieben Ortsratsmitgliedern ausgeschieden seien, sei es für den Ortsrat ohnehin wie ein Neuanfang.

Unterschiedliche Auffassungen gibt es jetzt schon, etwa bei der Bauentwicklung im Dorf. Heineke ist strikt gegen die Ausweisung neuer Baugebiete. „Wehmingen braucht das nicht.“ Stattdessen solle man Baulücken verdichten, um den Dorfcharakter zu erhalten, so wie an der Heinrichstraße, wo auf dem Grundstück eines ehemaligen Bauernhofs fünf neue Häuser entstehen. Vorholt und die CDU könnten sich dagegen gut ein Neubaugebiet am Wasseler Weg vorstellen. „Es gibt viele junge Menschen, die in Wehmingen aufgewachsen sind und wieder zurückkommen wollen“, sagte die 56-Jährige.

Von Oliver Kühn