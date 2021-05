Ilten

Zum heutigen Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung möchte das Klinikum Wahrendorff ein Zeichen für gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft setzen. Geschäftsführerin Heide Grimmelmann-Heimburg erklärt im Interview mit Mitarbeiterin Katja Eggers, warum auch Sprache für Inklusion so wichtig ist.

Frau Grimmelmann-Heimburg, welche Bedeutung hat dieser Protesttag im Klinikum Wahrendorff?

Bisher eigentlich keine. Wegen Corona können wir die Themen Gleichstellung und Teilhabe derzeit allerdings leider nicht so vorantreiben wie in der Vergangenheit, als wir uns mit Veranstaltungen wie Sommerfesten oder Jazz im Park für die Allgemeinheit geöffnet haben. Um trotzdem dafür zu sensibilisieren, möchten wir gern das Thema Sprache und Inklusion in den Fokus zu rücken. Bei Inklusion denkt man ja sonst eher an Gleichstellung im Beruf oder Barrierefreiheit beim Einkaufen oder bei der Wohnungssuche.

Warum ist denn auch Sprache für Inklusion so wichtig?

Weil Sprache das Denken formt und dafür ausschlaggebend ist, wie Menschen wahrgenommen werden und wie die Gesellschaft miteinander und auch mit Menschen mit Behinderung umgeht. Diskriminierende Sprache, zum Beispiel in sozialen Netzwerken, verfestigt ein bestimmtes gesellschaftliches Bild und baut Barrieren im Kopf auf. Begriffe wie „Säufer“, „Psycho“ oder „Geisteskranker“ sind schwere Beleidigungen, das wertet Menschen ab, grenzt sie aus und trägt eher zur Exklusion und Stigmatisierung als zur Inklusion bei.

Ist zum europäischen Protesttag eine konkrete Aktion geplant?

Ja, wir werden eine Befragung im Heimbereich machen, wie sich die Menschen dort selbst sehen und ob sie beispielsweise „Bewohner“ genannt werden möchten oder vielleicht Formulierungen wie „Mensch mit Hilfe- oder Assistenzbedarf“ vorziehen. Bisher bezeichnen sich tatsächlich viele gern als Bewohner, das hat auch mit unserem Dorfcharakter zu tun. Die Menschen sind stolz, hier zu wohnen und unser Angebot nutzen zu können. Andere stellen sich konsequent mit ihrem Vor- und Nachnamen vor. Angemessen finde ich auch den Begriff „Mensch mit Behinderung“. Damit kann jeder etwas anfangen. Im Trend ist ja derzeit die Formulierung „Mensch mit Handicap“, aber Anglizismen wollen wir mit Blick auf eine einfache Sprache eigentlich gern vermeiden. Wenn wir über Unterbringungsformen sprechen, nutzen wir je nach Situation übrigens sowohl die Begriffe „geschützt“ und „beschützt“ als auch „geschlossen“. Geht es um einen richterlichen Unterbringungsbeschluss oder Gesetzestexte, wird eher „geschlossen“ verwendet. Auch dazu möchten wir in der Befragung die Meinung unserer Bewohner einholen.

Wie geht das Klinikum sonst mit Sprache und Inklusion um?

Derzeit überarbeiten wir unsere Internetseiten und diverse Publikationen. Wir achten darauf, dass die Sprache dort einfach und verständlich und natürlich nicht diskriminierend ist, damit wir auch Lesern mit geistiger oder seelischer Behinderung gerecht werden. Das ist gar nicht so einfach, weil die Bandbreite bei geistigen Behinderungen sehr groß ist. Während der Eine mit einem Text überfordert ist, fühlt sich ein Anderer unterfordert oder sogar veräppelt. Wir haben auch die Fragebögen für unsere jährlichen Bewohnerumfragen überarbeitet. In diesem Jahr bieten wir erstmals zwei Versionen an – eine in normaler und eine in einfacher Sprache.

Wo spielt eine angemessene Sprache im Klinikum sonst noch eine Rolle?

Beim Deeskalationstraining lernen neue Mitarbeiter nicht nur, wie sie mit non-verbalen Mitteln Konflikte verhindern können, sondern auch wie das verbal gelingt. Bei unseren Kennenlerntagen vermitteln wir neuen Kollegen, dass wir unsere Bewohner generell siezen, um ihnen Respekt entgegenzubringen. In manchen Situationen brauchen Bewohner aber auch ein Du.

Wie haben sich die Begriffe im Laufe der Jahre im Klinikum verändert?

Oh, da ist viel passiert. Zur Gründungszeit im Jahr 1856 hieß die Einrichtung Asyl Ilten. 1888 tauchte erstmals der Begriff Wahrendorffsche Anstalt auf. So werden wir heute immer noch oft genannt, das hat sich in vielen Köpfen so festgesetzt. Bewohner hießen früher Kranke oder Insassen. Seit 26 Jahren sind wir das Klinikum Wahrendorff. Der Zusatz Fachkrankenhaus für die Seele wurde damals bewusst gewählt, weil der Begriff Seele eher positiv belegt ist. Die Eingliederungshilfe und der Heimbereich tauchen in unserem aktuellen Namen allerdings nicht auf. Das möchten wir ändern und werden es demnächst auch im Namen widerspiegeln.

Was wünschen Sie sich beim Thema Sprache und Inklusion für die Zukunft?

Dass man sich der eigenen Sprache bewusster wird und eine gewisse Offenheit mitbringt, sich auf Menschen mit Behinderung einzulassen. Wer einmal bei uns war und sich mit Bewohnern unterhalten hat, verändert auch seine Sprache. Da werden Barrieren im Kopf oft von ganz allein abgebaut.

