Ilten

Wie läuft eine genderspezifische Therapie ab? Und welche Angebote gibt es für Männer und Frauen im Klinikum Wahrendorff? Beim Tag der offenen Tür am Mittwoch, 6. Oktober, können sich Interessierte über diese und andere Fragen bezüglich der Tageskliniken für Männer und Frauen informieren. Die Angebote der beiden Tageskliniken richten sich an Menschen, die an Depressionen, Burn-out, Ängsten oder psychosomatischen Erkrankungen leiden.

Am Tag der offenen Tür stellt die Tagesklinik für Männer mit dem therapeutischen Bogenschießen das neueste Angebot vor. Die Tagesklinik für Frauen, Rudolf-Wahrendorff-Straße 14 in Ilten, will unter anderem Antworten auf die Frage „Was ist Achtsamkeit?“ geben. An beiden Tageskliniken können Besucherinnen und Besucher zudem an einem Entspannungsverfahren teilnehmen, einer sogenannten angeleiteten Imagination, um positive innere Bilder zu erzeugen, sowie an Meditationen mitmachen. 

Erste Tagesklinik für Männer

Die Tagesklinik für Männer, Hindenburgstraße 1 in Ilten, gehört seit inzwischen zehn Jahren zum Klinikum Wahrendorff. Die Tagesklinik war 2011 bundesweit die erste, die sich auf die psychotherapeutische Behandlung von Männern spezialisierte. Die Tagesklinik bietet neben Einzel- und Gruppentherapien beispielsweise im Bereich der Ergotherapie verschiedene Möglichkeiten. Neben einer Kreativgruppe gibt es auch Konzentrations- und Genusstrainings.



HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Achtsamkeit und Konzentration für Frauen

Die Tagesklinik für Frauen wurde erst 2018 eröffnet. Dort haben Frauen die Möglichkeit, verschiedene Therapieangebote anzunehmen. Dazu gehören neben der Psychotherapie auch themenzentrierte Frauengruppen und Achtsamkeitstrainings. Außerdem gibt es Angebote im Bereich Konzentrationstraining und Gestaltungstherapie sowie Skilltrainings – damit sollen Fertigkeiten verbessert werden, die helfen können, besser mit Schwierigkeiten und Belastungen umzugehen.

Lesen Sie auch Klinikum Wahrendorff: Neubau soll Mitte 2022 in Betrieb gehen

Therapien an verschiedenen Standorten

Wahrendorff hat mehrere Standorte, neben den Tageskliniken in Ilten gehört auch Köthenwald sowie die psychiatrisch-psychosomatische Klinik in Celle zum Klinikum. Die Kliniken haben eine ambulante, teilstationäre und vollstationäre Versorgung in mehreren Bereichen.

Außerdem bietet das Klinikum eine Eingliederungshilfe und ermöglicht Menschen mit seelischen, geistigen und oder Mehrfachbehinderungen Wohn- und Lebensperspektiven. Insgesamt verfügen die Kliniken über 717 Betten und Plätze. Im Heimbereich werden aktuell rund 1100 Bewohnerinnen und Bewohner versorgt.

Der Tag der offenen Tür startet an der Tagesklinik für Männer um 13 Uhr. An der Tagesklinik für Frauen geht es um 14.30 Uhr los. Eine Anmeldung ist per E-Mail an tki2@wahrendorff.de bis spätestens Mittwoch, 29. September, notwendig. Besucherinnen und Besucher müssen entweder einen gültigen Corona-Impf-, -Test- oder -Genesenennachweis vorzeigen.

Von Leona Passgang