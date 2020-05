Sehnde

Eigentlich hätte das Waldbad Sehnde am Wochenende die Saison eröffnen sollen – doch die Corona-Pandemie hat auch dem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ob die Zwangspause schon Ende Mai oder erst Anfang Juni beendet wird, ist noch offen. Offiziell dürfen Freibäder nach der neuesten Verordnung des Landes ab dem 25. Mai öffnen. Fest steht nur schon jetzt, dass es Zugangsbeschränkungen geben wird. Auch an einem Konzept für den Kartenverkauf und wie mit Wartenden vor dem Eingang umgegangen werden soll, wird noch gearbeitet. Ungeachtet dessen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren.

Nach den derzeitigen Plänen müsse man den Zutritt voraussichtlich auf 200 bis 300 Personen pro Tag begrenzen, sagt Wolfgang Bruns, Leiter des städtischen Fachdienstes Schule, Sport und Kultur. Die Besucher werden am Eingang mithilfe von Infrarotzählern registriert. Das bedeutet für die Stadt erhebliche Einnahmeausfälle. Zum Vergleich: In Spitzentagen waren im vergangenen Jahr täglich bis zu 2000 Besucher an die Waldstraße gepilgert, um sich im kühlen Nass zu erfrischen und auf den Liegewiesen zu sonnen. „Das wird keine Saison wie sonst“, sagt Bruns nüchtern.

Am Eingang sollen die Besucher mit Infrarotzählern registriert werden. Quelle: Katja Eggers

Konzept für wartende Besucher ist noch unklar

An einem Konzept für den Kartenverkauf wird momentan ebenfalls gearbeitet. Ob es zum Beispiel überhaupt noch Jahreskarten geben kann, ist ebenfalls offen. Bei den Kursen der Waldbadfreunde Sehnde wie etwa Aqua-Jogging ist Bruns etwas optimistischer. Diese hätten auch in der Vergangenheit zu schwachen Besuchszeiten wie sonntagmorgens und dazu in Randbereichen stattgefunden. Besonders schwierig wird darüber hinaus, wie die Abstandsregeln bei wartenden Besuchern vor dem Tor eingehalten und kontrolliert werden können, sagt Bürgermeister Olaf Kruse: „Darüber stellen wir schon Überlegungen an.“ Dabei appelliert der Verwaltungschef auch an die Eigenverantwortlichkeit aller Sehnder.

Über das Lehrschwimmbecken in Höver macht sich die Stadt ebenso Gedanken. Sie zieht einen Parallelbetrieb mit dem Waldbad in Betracht – wenn das die Personalkapazitäten erlauben. Doch bei dem Lehrschwimmbecken handelt es sich um ein Hallenbad, und diese dürfen nach der Verordnung des Landes frühestens Mitte oder Ende Juni wieder öffnen.

Im Nichtschwimmerbecken ist derzeit noch kein Wasser. Quelle: Katja Eggers

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Im Waldbad laufen die Vorbereitungen derweil auf Hochtouren. Schwimmmeister Frank Marutschke und sein Team haben Anfang April angefangen, die Becken und die Außenanlage für die Saison fit zu machen. Die umfangreiche Beckenreinigung ist schon bis zur Hälfte durch. Im Springerbereich steht allerdings noch das Wasser. Das Planschbecken muss ebenfalls gesäubert, der Rasen noch gemäht werden. Eigentlich wäre das Becken um diese Zeit schon gefüllt, um sich langsam aufheizen zu können. „Aber wir wollten erst auf die neuen Corona-Vorgaben warten“, sagt Marutschke.

Ab Montag wird die Beckenreinigung nun fortgesetzt. Das dauert etwa drei bis vier Tage. Im Anschluss werden die etwa 2300 Kubikmeter Wasser eingelassen, auch das nimmt mehrere Tage Zeit in Anspruch. Zum Schluss muss noch die Wartungsfirma zur Abnahme kommen. Größere Sanierungsarbeiten oder Reparaturen sind aber nicht vorgesehen. „Das Bad wurde ja gerade erst in 2009 und 2010 komplett saniert“, erklärt Marutschke.

Das Planschbecken muss noch gesäubert werden. Quelle: Katja Eggers

Der Schwimmmeister ist in den vergangenen Tagen vor allem damit beschäftigt gewesen, den Pandemieplan vorzubereiten. Ohne die Corona-Krise hätte das Waldbad offiziell am 16. Mai geöffnet. Nun verschiebt sich der Termin nach hinten. Vor dem Hintergrund der bestehenden Reisebeschränkungen rechnet Marutschke aber dennoch mit vielen Besuchern. „Wie es dann wird, müssen wir abwarten – auch für uns ist das alles völliges Neuland“, sagt der Schwimmmeister.

Sportplätze dürfen unter Auflagen wieder genutzt werden Die Nutzung der Sportplätze in Sehnde ist nach der Änderung der Niedersächsischen Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit Mittwoch wieder erlaubt. Dies gilt für öffentliche und private Sportanlagen im Freien zur Ausübung von kontaktlosem Sport wie Tennis, Leichtathletik oder Golf – für Fußball, Feldhandball oder Beachvolleyball etwa gelte dies entsprechend nicht, betont Wolfgang Bruns, Leiter des Fachdienstes für Schule, Sport und Kultur. Die Umkleiden und Duschen der Sportanlagen bleiben aufgrund der Hygieneregeln aber weiterhin geschlossen. Auch bei kontaktlosem Sport muss jeder Sportler ständig einen Abstand von mindestens zwei Metern zu anderen Personen einhalten. Geräteräume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürfen ebenfalls nur unter Einhaltung des Abstandes von zwei Metern betreten und genutzt werden. Die Stadt weist außerdem darauf hin, dass insbesondere für Begleitpersonen wie zum Beispiel Eltern die üblichen Kontaktbeschränkungen weiter bestehen. Auch die Vereinsgaststätten bleiben vorerst geschlossen, ebenso Gesellschafts- und Gemeinschaftsräume. Für Rückfragen steht der Fachdienst Schule, Sport und Kultur zur Verfügung. Zwischenzeitlich haben der Deutsche Olympische Sportbund ( DOSB) sowie zahlreiche Fachverbände im Landessportbund ergänzende Hinweise herausgegeben. „Die Vereine sind gebeten, die Regularien ihren Mitgliedern gegenüber zu kommunizieren und auf deren Einhaltung zu achten“, sagt Bruns. Dazu gehört außer den Hygieneregeln etwa auch, auf Wettbewerbe und Veranstaltungen zu verzichten, Trainingsgruppen zu verkleinern, „Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln oder Trauern in der Gruppe“ zu unterlassen sowie auf Fahrgemeinschaften zu verzichten.

Von Oliver Kühn und Katja Eggers