Sehnde

Die Corona-Zwangspause im Sehnder Waldbad geht zu Ende: Am Freitag, 29. Mai, um 13 Uhr wird die Freibadsaison an der Waldstraße offiziell eröffnet – doch aufgrund der Umstände verzichtet die Stadt auf die sonst obligatorische Eröffnungsfeier und das traditionelle Anbaden. Auch der Badbetrieb steht ganz im Zeichen der bekannten Hygiene- und Abstandsregeln. Zeitgleich dürfen sich dort maximal 250 Gäste aufhalten, und der Kiosk bleibt vorerst geschlossen.

Die Nutzung des Waldbades ist nur Personen gestattet, die keine Symptome einer ansteckenden Krankheit aufweisen. Besuchern wird empfohlen, vom Betreten bis zum Umziehen und beim Verlassen ab dem Umziehen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Im Bad müssen 1,50 Meter Abstand zu Menschen eingehalten werden, die nicht zum eigenen Hausstand gehören. Vorgegebene Wegeführungen, der sogenannte Einbahnstraßenverkehr, müssen beim Betreten und Verlassen des Bades eigenverantwortlich eingehalten werden. Die Stadt appelliert dabei daran, den Aufenthalt auf ein Minimum zu begrenzen, um möglichst vielen Sehndern einen Besuch zu ermöglichen. An Spitzentagen waren im vergangenen Jahr täglich bis zu 2000 Besucher an die Waldstraße gepilgert.

Keine Liegen und Spielgeräte

Darüber hinaus werden keine Liegen und Spielgeräte wie Schachfiguren oder Bälle ausgegeben und auch keine Automaten aufgestellt – und der Kiosk bleibt zunächst geschlossen. Der Betreiber behalte sich eine Öffnung zu einem späteren Zeitpunkt vor, teilt die Stadt mit. Weiterhin wird das Planschbecken nicht befüllt, und der Wasserpilz bleibt ausgestellt. Am Sprungturm wird jeweils nur eine Möglichkeit geöffnet, sofern es die Schwimmerzahlen zulassen. Von den Spinden wird in der oberen Reihe nur jeder zweite Spind freigegeben, und zum Umziehen stehen nur die Einzelkabinen zur Verfügung. Darüber hinaus dürfe sich in den Duschen nur jeweils eine Person aufhalten, alle anderen Duschen werden gesperrt. Dagegen sind die Außenduschen in Betrieb.

Im Becken sind der Nichtschwimmer- und Schwimmerbereich sowie die 50-Meter- und 25-Meter-Bahnen mit Leinen voneinander getrennt worden, die einzelnen Bahnen jedoch nicht. „Wir sind ein Spiel- und Spaßbecken, so viele Leinen haben wir nicht“, sagt Schwimmmeister Frank Marutschke. Er und ein Kollege stünden jedoch immer zu zweit am Becken. Zudem gehe er davon aus, dass sich die Gäste selbst eigenverantwortlich verhielten und sich nicht zu nahe kommen. Nun müsse man einfach Erfahrungen sammeln. „Wir sind gespannt.“

Datenabgabe nur freiwillig

Um im Infektionsfall eine Kontaktverfolgung zu ermöglichen, werden die Besucher gebeten, ihre Kontaktdaten mit Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer und Besuchsdatum auf einem mitgebrachten Zettel in eine Box an der Kasse zu stecken – dies geschehe auf freiwilliger Basis, betont die Stadt. Mit dem Einwurf willigen die Besucher in eine Aufbewahrung der Daten ein, die im Infektionsfall an das Gesundheitsamt der Region Hannover weitergegeben werden. Nach drei Wochen werden die Daten vernichtet.

Doch die Freibaderöffnung steht unter Vorbehalt: Sollte sich die Lage ändern, behält sich die Stadt sowohl eine Verschärfung als auch eine Lockerung der Maßnahmen vor – und im ungünstigsten Fall eine Schließung des Freibades.

Das Waldbad hat zu folgenden Zeiten geöffnet: Montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr und sonnabends, sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr. Während der Sommerferien steht es Schwimmern zusätzlich montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr offen. Bei schlechter Witterung ist auch eine vorzeitige Schließung möglich. Die aktuelle Öffnungszeit kann jeweils unter Telefon (05138) 616900 in Erfahrung gebracht werden.

Eintrittspreise bleiben unverändert Nach dem verspäteten Saisonstart gibt es wenigstens eine gute Nachricht: Die Eintrittspreise im Waldbad bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Allerdings werden in diesem Jahr wegen der besonderen Situation keine Dauerkarten, sondern nur Tages- und Dutzendkarten verkauft. Auch der sonst freie Eintritt für Mitglieder der Stadtfeuerwehr Sehnde wird aufgrund der begrenzten Nutzerzahlen für diese Saison ausgesetzt. Gleiches gilt für Inhaber von Ehrenamtskarten und Sportlerehrenamtskarten. Einzelkarten für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sowie Schüler, Auszubildende und Studenten mit Ausweis kosten 1,50 Euro, für Erwachsene 2,50 Euro. Mitglieder der Stadtfeuerwehr, Inhaber von Ehrenamtskarten und Sportlerehrenamtskarten, Vereinsmitglieder der Waldbadfreunde und Personen, die Sozialleistungen oder einen Kinderzuschlag bekommen, zahlen ebenfalls nur einen ermäßigten Tarif, wenn sie einen entsprechenden Nachweis vorlegen.

Von Oliver Kühn