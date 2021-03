Sehnde

Darauf haben viele Sehnder lange gewartet: Nach der aufwendigen Sanierung in den Jahren 2009 und 2010 sowie jahrelangen Diskussionen wird das Waldbad in dieser Saison erstmals in seiner Geschichte beheizt. Besucher werden allerdings noch etwas auf das warme Wasser warten müssen. Denn zur geplanten Eröffnung am 15. Mai kommt das mobile Blockheizkraftwerk noch nicht zum Einsatz.

„Der Energieversorger Avacon muss noch die nötigen Anschlüsse und Leitungen für Gas und Strom legen, und das Blockheizkraftwerk ist zwar schon bestellt, aber noch nicht da“, erklärt Nathalie Heinrichs, die neue Geschäftsführerin der Stadtwerke Sehnde. Das Tochterunternehmen der Stadt hat in diesem Jahr den Betrieb des Waldbades übernommen. Heinrichs geht davon aus, dass die Beheizung frühestens im Juli starten könnte. Das hänge auch davon ab, wie schnell die Arbeiten von Avacon voran kämen.

Die Reinigungsarbeiten am Beckenrand sind in vollem Gange. Quelle: Katja Eggers

Blockheizkraftwerk liefert Wärme für Grundschule

Das fahrbare Blockheizkraftwerk nebst Anhänger wird auf dem Gelände des Waldbades im hinteren Bereich direkt neben dem bisherigen Technikhäuschen in einer Art Garage stehen und mit Erdgas betrieben. Bei der Gasverbrennung entstehen Wärme und Strom. Mit der Wärme wird im Sommer künftig das Waldbadbecken beheizt. Wenn die Freibadsaison zu Ende ist, wird das Blockheizkraftwerk zur Astrid-Lindgren-Schule transportiert. Dort soll es sowohl das Schulgebäude als auch den Hort beheizen. Die Energie, die das Kraftwerk erzeugt, ist für den Eigenverbrauch des Bades bestimmt, der überschüssige Strom wird ins Netz eingespeist.

Daniel Korf, technischer Leiter der Stadtwerke, steht vor der Rasenfläche, auf die das Häuschen für das Blockheizkraftwerk kommt. Quelle: Katja Eggers

Heinrichs bezeichnet das mobile Blockheizkraftwerk als eine flexible Lösung: „Wir produzieren damit das ganze Jahr über Wärme und haben dafür zwei Abnehmer.“ Diesen Vorschlag hatte die SPD-Ratsfraktion bereits vor fünf Jahren ins Spiel gebracht. Die Versorgung mit einer Fernwärmeleitung von der Biogasanlage am Schnedebruch in Köthenwald, wie sie die CDU-FDP-Gruppe vor einigen Jahren vorgeschlagen hatte, hatte sich indes als zu teuer erwiesen.

Stadtwerke planen Saisonverlängerung

An der bisherigen Waldbaderöffnung am zweiten Maiwochenende halten die Stadtwerke nun fest. In Lehrte hatte die Bädergesellschaft indes angekündigt, das Freibad in Abhängigkeit von Corona, dem Wetter und den noch laufenden Sanierungsarbeiten möglicherweise früher als sonst zu öffnen – und zwar eventuell schon ab Mitte April. „Das planen wir nicht“, sagt Heinrichs. Dank des Blockheizkraftwerkes könne aber die Saison verlängert werden. Statt Mitte September könnte das Waldbad dann erst Ende September schließen, sagt die Stadtwerke-Geschäftsführerin.

Corona-Regeln: Hygienekonzept aus dem Vorjahr hat sich bewährt Wenn das Sehnder Waldbad planmäßig ab dem 15. Mai in die neue Saison startet, werden die Besucher sich wieder an strenge Corona-Regeln halten müssen. Das Hygienekonzept aus dem Vorjahr hat sich laut Stadtwerke-Geschäftsführerin Nathalie Heinrichs gut bewährt. In der vergangenen Saison hatte es keine Eröffnungsfeier mit Anbaden gegeben. Es durften sich nur maximal 350 Gäste zeitgleich im Bad aufhalten. Der Kiosk soll laut Heinrichs zwar wieder öffnen, eine Gastronomie mit Tischen und Stühlen wird es jedoch nicht geben. Auch auf Liegen müssen die Besucher verzichten. Die Stadtwerke als Betreiber wollen zudem wieder ohne vorherige Onlineregistrierung auskommen. „Wer möchte, soll spontan vorbei kommen können, die Besucher werden jedoch gezählt, ihre Zahl ist begrenzt“, erklärt Heinrichs. Je nach aktueller Corona-Verordnung müssen die Besucher mit weiteren Einschränkungen rechnen. Ziel sei es aber, den Sehndern in diesem Sommer ein gutes Freizeitangebot zu machen. „Gerade in Zeiten, in denen die Reisemöglichkeiten wegen der Pandemie eingeschränkt sind“, sagt Heinrichs. eg

Besucher des Waldbades dürfen sich zudem auf einige Neuerungen freuen. So soll etwa der Kiosk wieder seinen Betrieb aufnehmen. Im vergangenen Jahr wurde dort wegen der Pandemie nichts angeboten. Badbesucher sollen nun bereits ab der Öffnung Kaffee, belegte Brötchen, Süßigkeiten und Eis kaufen können. Die neue Pächterin will zudem Pommes, Bockwurst und Currywurst anbieten. „Die Produkte kommen dann möglichst aus der Region, und es wird auf Plastikgeschirr- und besteck verzichtet“, betont Heinrichs. Denn auch das Thema Nachhaltigkeit spiele eine Rolle und werte das Waldbad künftig auf.

Waldbad bekommt neues Sonnendeck

Das Sonnendeck soll neue Paneelen bekommen. Quelle: Katja Eggers

Darüber hinaus wird das mittlerweile in die Jahre gekommene Sonnendeck erneuert, es soll demnächst neue Paneelen bekommen. Im Spielgerätebereich finden derzeit Ausbesserungsarbeiten statt. In den nächsten Jahren soll auch das Kinderbecken verbessert werden, es ist laut Heinrichs zu klein. Schon gearbeitet haben die Stadtwerke unterdessen an der Verbesserung des freien WLANs. „Das war bisher sehr schmal aufgestellt, jetzt haben wir die Bandbreite erhöht“, sagt dHeinrichs.

Von Katja Eggers