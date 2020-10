Sehnde

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte in Kommunen für Mittwoch, 21. Oktober, zu einem eintägigen Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen – davon sind auch die städtischen Kindertagesstätten in Sehnde betroffen. Eltern, deren Kinder dort betreut werden, müssten mit erheblichen Einschränkungen im Betreuungsangebot rechnen, teilt die Stadt mit. Sie werden daher gebeten, sich für diesen Tag nach einer anderen Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder umzuschauen. Die Eltern seien bereits über Aushänge in den Einrichtungen informiert worden.

Geschlossen sind die Kitas Sehnde-West (Wilhelm-Henze-Weg), Sehnde Südtorfeld, Bolzum, Höver (ausgenommen die nachschulische Betreuung), Ilten (Im Bosenkamp), Rethmar und die Krippe in Ilten ( Berliner Straße).

Anzeige

Eine eingeschränkte Betreuung bieten folgende Einrichtungen an: Sehnde, Ladeholzstraße (7 bis 17 Uhr), Sehnde, Marggrafstraße (8 bis 16 Uhr), Ilten, Berliner Straße (7 bis 16 Uhr, das gilt nur für die Kita), Ilten, Hugo-Remmert-Straße (8 bis 14 Uhr), Wehmingen (8 bis 14 Uhr), Müllingen (7.30 bis 13 Uhr), der Hort Regenbogen in Ilten (8 bis 17 Uhr), der Hort Kunterbunt in Sehnde (8 bis 17 Uhr) sowie die Kita Höver (nachschulische Betreuung ab 12.30 Uhr).

Die städtischen Kitas waren bereits in der vergangenen Woche bestreikt worden. Sechs Einrichtungen waren am Donnerstag geschlossen, acht weitere hatten ihre Öffnungszeiten eingeschränkt.

Eventuell eingeschränkter Dienst im Rathaus

Aufgrund des Verdi-Warnstreiks könnte sich laut Stadt zudem ein eingeschränkter Dienstbetrieb im Rathaus ergeben. Dies sei mit Stand von Dienstagmittag allerdings noch nicht ersichtlich.

Von Oliver Kühn