Freitag, kurz nach 10 Uhr: Verkehrsüberwacher Jörg Dalibor geht wieder auf Kontrolltour. Die erste Runde hat er schon hinter sich, die erste Pöbelei auch. Jemand hatte keine Parkscheibe ins Auto gelegt und wurde frech, als er Dalibors Knöllchen entdeckte. Für Dalibor ist das nichts Neues. Der 55-Jährige hat schon so manche Beleidigung und auch Drohung einstecken müssen. „Blödmann“ sei noch eine der harmloseren gewesen. Aber auch Bedrohungen wie „Ich dreh dir den Hals um“ und „Wir wissen, wo du wohnst“ hat er schon zu hören bekommen.

Dalibor ist in Sehnde seit einem Jahr als Verkehrsüberwacher im Einsatz. Mit seiner Kollegin kontrolliert er in der Kernstadt und den Ortsteilen an zwei Tagen in der Woche sowohl den ruhenden als auch den fließenden Verkehr. Darüber hinaus ist Dalibor auch für Algermissen, Harsum und Hohenhameln zuständig.

Freitags gibt es bis zu 50 Verstöße

Freitags gibt es laut Dalibor in Sehnde meistens recht viele Verstöße. In der City ist dann viel los. Denn es ist Wochenmarkt. Viele Bürger kaufen für das Wochenende ein. Allein an einem Freitagvormittag stellt Dalibor 30 bis 50 Knöllchen aus.

Sein erster Blick gilt an diesem Tag den Parkplätzen am Rathaus. „Ich gucke nach was Blauem“, sagt der Verkehrsüberwacher und meint damit die Parkscheiben. Bei einem Auto wird er fündig. Die Parkzeit ist bereits abgelaufen. Dalibor macht ein Foto und wird später wiederkommen. „Ich gebe zehn bis 15 Minuten als Kulanz obendrauf, bevor ich ein Ticket ausstelle“, erklärt er. Das Knöllchen sei aber eher nur ein Hinweis für den Autofahrer, dass er bald Post bekommt. Eine juristische Bedeutung habe es nicht.

Die TÜV-Plakette ist abgelaufen: Jörg Dalibor macht ein Foto mit seinem Smartphone. Quelle: Katja Eggers

Dalibor kontrolliert auch TÜV-Plaketten

Dalibor markiert dafür einen der Autoreifen mit einem Kreidestrich. So kann er sehen, ob das Auto zwischenzeitlich bewegt wird. „Viele drehen einfach nur die Parkscheibe weiter, wenn sie die Höchstparkdauer überschritten haben, aber das ist nicht erlaubt“, erläutert er. Der Fahrer müsse sein Auto vielmehr umparken oder eine Runde um den Block fahren. Falls der Parkplatz dann immer noch frei ist, kann er diesen wieder in Anspruch nehmen und die Parkscheibe neu einstellen.

Ansonsten sieht es vor dem Rathaus an diesem Tag gut aus. Auch abgelaufene TÜV-Plaketten – die kontrolliert Dalibor gleich mit – kann er dort nicht ausmachen. „Ich hatte aber auch schon Fahrzeuge, die zehn Jahre drüber waren“, erzählt der Politeur, wie das männliche Pendant zur Politesse lautet.

Viele Parksünder an der Mittelstraße

Am Karl-Backhaus-Ring entdeckt der Verkehrsüberwacher ein Auto, dem er schon vor einigen Tagen ein Knöllchen unter den Scheibenwischer geklemmt hat. Die Hauptuntersuchung ist seit drei Monaten überfällig. Das Knöllchen ist noch da. „Da stimmt was nicht“, sagt Dalibor. Möglicherweise sei der Autobesitzer ins Pflegeheim gegenüber gekommen und fahre sein Auto gar nicht mehr. Dalibor hat bereits eine Halterabfrage eingeleitet. Im nächsten Schritt würde der Wagen abgeschleppt werden.

Weiter geht es in die Mittelstraße. „Hier ist eigentlich immer was“, sagt Dalibor. Die Mittelstraße ist eine verkehrsberuhigte Zone mit eingeschränktem Halteverbot zum dreiminütigen Be- und Entladen sowie Tempo 10. Geparkt werden darf nur auf den dafür gekennzeichneten Flächen, und zwar nur für eine Stunde und mit Parkscheibe.

Dalibor: „Lerneffekt ist eingetreten“

Die Sehnder hätten dort jahrelang falsch geparkt, ohne dass regelmäßig kontrolliert worden sei. Als Dalibor in Sehnde anfing, haben lediglich ein oder zwei von 100 Autofahrern eine Parkscheibe ins Auto gelegt. Mittlerweile sind es 60 Prozent. „Der Lerneffekt ist eingetreten – und das ist gut so.“ Schließlich sei Verkehrsüberwachung nicht dazu da, um die Stadtkasse zu füllen – auch wenn das viele Bürger vermuteten, sagt Dalibor.

Praktisch: Die Knöllchen erstellt ein Minidrucker gleich vor Ort. Quelle: Katja Eggers

Vor der Apotheke springt ihm ein Auto ohne Parkscheibe ins Auge. Der vermeintliche Parksünder hat jedoch eine Ausnahmegenehmigung ins Fenster gelegt. Dalibor schaut lediglich, ob sie noch gültig ist. Sie ist es. Daneben ragt ein Auto mit seinem Reifen über die Parkplatzmarkierung hinaus. In anderen Kommunen würde dafür schnell ein Knöllchen fällig. Dalibor winkt ab. „Das Fahrzeug behindert ja keinen, da muss man jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst.“

Knöllchen kommen aus dem Minidrucker

Ein paar Meter weiter steht ein Auto auf einem Behindertenparkplatz. Dalibor sucht vergeblich nach dem Behindertenausweis. Da auch niemand im Auto sitzt, macht der Verkehrsüberwacher ein Foto mit seinem Smartphone. Über den Minidrucker, den er an einem Band um den Hals trägt, druckt er ein Knöllchen aus und klemmt es unter den Scheibenwischer.

Jörg Dalibor fotografiert einen Wagen, der ohne Behindertenausweis auf einem Behindertenparkplatz steht. Quelle: Katja Eggers

Eine Passantin näher sich neugierig. „Was kostet das denn jetzt?“, fragt sie. „35 Euro“, antwortet Dalibor. „Dafür, dass jemand einem Behinderten den Parkplatz wegnimmt, ist das ja wohl viel zu wenig“, empört sich die Frau. Dalibor zuckt mit den Schultern. Eigentlich könnte er den Wagen auch sofort abschleppen lassen.

Die Hälfte der Menschen ist einsichtig

Kurze Zeit später kommt die Falschparkerin aus der Apotheke. „Ich kann nicht laufen und kriege aber keinen Behindertenausweis, wo soll ich mich denn sonst hinstellen?“, fragt sie entrüstet. „Da zum Beispiel“, sagt Dalibor und zeigt auf zwei freie Parkplätze. „Die waren vorhin aber besetzt“, schimpft die Frau und steigt ins Auto.

„Keinerlei Einsicht“, sagt Dalibor und schüttelt den Kopf. Er hat schon viele Ausreden gehört. Von „Ich war nur eine Sekunde mal weg“ über „Ich bin gleich wieder da“ bis „Ich hab das Schild nicht gesehen“. Männer und Frauen würden da keinen Unterschied machen. „Die eine Hälfte der Menschen ist freundlich und aufgeschlossen, die andere Hälfte ist uneinsichtig“, sagt Dalibor.

Anwohner Volker Bresgott (links) beschwert sich bei Jörg Dalibor: In der Spielstraße hält sich kaum jemand an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von sechs Kilometern pro Stunde. Quelle: Katja Eggers

Bald wird geblitzt

Vor dem Schild, das einen Teil der Mittelstraße bis zur Kreuzkirche als Spielstraße kennzeichnet, wird er von Volker Bresgott angesprochen. „Kontrollieren Sie doch hier mal sonntags, wenn alle zur Kirche fahren, da wird das hier zur Rennstrecke“. Dalibor nickt, er kennt das Problem. An die Tempovorgabe von sechs Stundenkilometern hält sich in der Spielstraße kaum jemand. „Aber demnächst werden wir dort auch blitzen“, kündigt Dalibor an.

In Sehnde herrschen für den erfahrenen Verkehrsüberwacher aber dennoch geradezu paradiesische Zustände. „Ich war vorher in Frankfurt, da wurde ich sogar schon mal absichtlich angefahren“, sagt Dalibor.

Von Katja Eggers