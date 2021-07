Wassel

Eine umfangreiche Türsicherung hat Diebe daran gehindert, in ein Einfamilienhaus an der Straße Vor dem Holze in Sehnde-Wassel einzudringen. Nach Angaben der Polizei versuchten die unbekannten Täter, die Tür eines Nebeneingangs aufzuhebeln. Das misslang jedoch wegen der technischen Sicherungen, die die Hausbesitzer einbauen lassen hatten. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Sonnabend. Die Höhe des Schadens an der Tür ist noch unklar. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Lehrte unter Telefon (05132)8270 entgegen.

Von Patricia Oswald-Kipper