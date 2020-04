Sehnde/Bilm

Die Corona-Krise macht den Schützenfesten den Garaus: Die Höveraner Schützen und die Bürgerschützengesellschaft (BSG) Bilm haben es bereits bekannt gegeben, jetzt hat auch die Schützengesellschaft (SG) Sehnde nachgezogen und ihr Schützenfest für dieses Jahr abgesagt. „Das ist ein bitterer Schlag, dass wir diese wichtige Tradition ausfallen lassen müssen“, sagt die SG-Vorsitzende Janina Behrens. „Nur so können wir uns in der Öffentlichkeit zeigen.“ Auch das Mannschaftsschießen der Vereine und Betriebe falle daher ins Wasser – so etwas habe es noch nie gegeben.

An der Entscheidung gehe jedoch kein Weg vorbei. Eigentlich hätte das Stadtschützenfest vom 12. bis 14. Juni zentral in der Innenstadt am Rathaus und auf dem Marktplatz stattfinden sollen. Auch den Musikkapellen habe man absagen müssen. „Diesen bricht dadurch eine Einnahmequelle weg“, weiß Behrens. Aber die Musiker hätten im Vorfeld ja auch nicht üben können. Alle, auch der Festwirt aus Arpke, hätten dafür jedoch Verständnis gezeigt. Man habe nun aufgrund der Corona-Pandemie finanziell die Notbremse gezogen und sämtliche Vorbereitungen gestoppt.

Bei der Stadt seien etwa für Absperrungen noch keine Ausgaben angefallen, weil beispielsweise die Strecke zum Annageln der Königsscheiben erst eine Woche vor dem Fest feststehe. Aber diese Kosten hielten sich ohnehin in Grenzen. Der Verein selbst verdiene am Fest auch nichts, denn für die Königsscheiben, Pokale und die Musikkapellen fielen doch so einige Kosten an. Es wäre das zwölfte Stadtschützenfest gewesen, nachdem der Verein seine Open-Air-Sause vom Festplatz an der Chausseestraße ins Herz der Stadt verlegt hatte.

Wären überhaupt Besucher gekommen?

Denn es wäre auch die Frage gewesen, ob dann überhaupt Besucher gekommen wären, mutmaßt Behrens. „Da wäre wahrscheinlich die Angst geblieben, ob die Epidemie wirklich schon vorbei ist.“ Zudem hätte im Raum gestanden, ob sich viele Sehnder den Besuch von Festzelt und Fahrgeschäften überhaupt noch hätten leisten können. Immer mehr Arbeitnehmer müssen in Kurzarbeit gehen, und für viele Klein- und Kleinstunternehmer steht sogar womöglich die Existenz auf dem Spiel.

Bedauerlich findet die SG-Vorsitzende die Situation für die aktiven Schützen. Sie dürften nicht nur nicht mehr trainieren, sondern könnten auch nicht mehr an Wettbewerben teilnehmen. „Dabei haben wir viele gute Schützen und eine Liga-Mannschaft“, betont Behrens. Auch die Geselligkeit und der Klönschnack beim Übungsschießen fehlten vielen Mitgliedern.

Auch Stadtkönigsball steht auf der Kippe

Die Bilmer Bürgerschützen hatten ihr Fest im Mai schweren Herzens abgesagt und hoffen derzeit noch, zu einem späteren Zeitpunkt eventuell ein kleineres Fest organisieren zu können. „Die Absage macht uns traurig, doch die Gesundheit geht vor“, sagt Sportleiterin Daniela Waschke. Auch Christoph Schemschat, Vorsitzender der Schützen der Stadt Sehnde, bedauert die Situation für alle Vereine – denn das die anderen in Kürze nachziehen, dürfte als gesetzt gelten. „Das ist für Schützen der Höhepunkt des Jahres und sozusagen die fünfte Jahreszeit.“ Ob es dann im Herbst überhaupt noch einen Stadtkönigsball geben wird, ist offen. „Es gibt Überlegungen, aber wir müssen erst einmal die weitere Entwicklung abwarten.“

