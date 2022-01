Ilten

Eine der vier Gruppen der städtischen Kindertagesstätte Hugo-Remmert-Straße in Ilten muss wegen Corona-Fällen beim Personal am Donnerstag und Freitag, 20. und 21. Januar, geschlossen werden. Das betrifft die Gruppe Sonnenkids mit 25 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. Derzeit seien in der Einrichtung fünf Mitarbeiterinnen krank gemeldet, wenn auch nicht alle wegen einer Corona-Infektion, sagt Iris Jungclaus, Teamleiterin Kindertagesstätten der Stadt. „Und jeden Tag kommen beim Personal und Kindern neue Fälle hinzu.“ Deshalb habe der Betrieb der Gruppe eingestellt werden müssen.

Unklar, wie es am Montag weitergeht

Ob die Gruppe am Montag wieder normal geöffnet werden könne, hänge von der weiteren Entwicklung ab, sagt Jungclaus. Die Kitakinder könnten sich ab dem fünften Tag – das wäre der Montag – mit einem offiziellen Schnelltest freitesten, dann dürften sie die Einrichtung wieder besuchen. Die Eltern würden aber bereits am Wochenende auf dem Laufenden gehalten und entsprechend informiert. Bereits in der vergangenen Woche gab es nach Informationen aus der Elternschaft in der Gruppe zwei positive Corona-Fälle bei den Kindern.

Von Oliver Kühn