Ilten

Die Erleichterung war bei Anita Zabel zu spüren. „Letztes Jahr hat mir etwas gefehlt“, sagte die Iltenerin, die am Sonntag bei der Veranstaltung Offene Pforte den Garten von Heike Klar besichtigte. Klar und ihr Mann Tobias sind seit mehreren Jahren bei dem seit 1991 laufenden Programm dabei. Darin öffnen Privatleute ihre Gärten, um sie einem interessierten Publikum zu zeigen und Fragen zu beantworten.

Absage kam nicht in Frage

In Corona-Zeiten allerdings ist das nach wie vor kein einfaches Unterfangen. Im vergangenen Jahr ist die Veranstaltung sogar ganz abgesagt worden. Als sie sich dazu entschieden hatten, die Auflage 2021 mitzumachen, habe nichts dagegen gesprochen, sagte Klar. „Wir mussten uns schon im September anmelden.“ Da seien die Infektionszahlen noch vom Sommer niedrig gewesen. „Wir hatten gedacht, dass im Winter nicht dieselben Fehler gemacht werden würden, sodass eine neue Infektionswelle vermieden werden könnte.“ Die Geschichte sei dann bekanntlich anders gelaufen. Trotzdem kam eine Absage nicht in Frage. „Wir haben hier 630 Quadratmeter freie Fläche, und die Virologen sagen, dass im Freien die Ansteckungsgefahr nicht so groß ist.“

In Ihrem Garten zeigt Heike Klar auch gerne ihr Bilder. Quelle: Privat

Ein Hygienekonzept mussten die Iltener nicht erstellen. „Nur die Abstands- und Kontaktregeln mussten beachtet werden.“ Leider sei eine Bewirtung nicht möglich gewesen, bedauerte Klar. Damit habe sie in den vergangenen Jahren Spenden für die Christoffel-Blindenmission gesammelt. „Das fällt leider alles weg.“

Keine Besucher am ersten Tag

Die Corona-Pandemie habe aber Auswirkungen gehabt, hat die 52-Jährige beobachtet. „Am Sonnabend hat sich überhaupt niemand angemeldet.“ Sonst stünden immer um die 50 Personen im Garten. Erst am zweiten der beiden Tage, am Sonntag, habe es Besuch gegeben.

Und der hatte auch keine Bedenken. Angst, den Garten der Klars aufzusuchen, habe sie nicht gehabt, sagte Anita Zabel. Die 64-Jährige war mit ihrem Mann Joachim gekommen, um sich Pflanzen und Gestaltung des Gartens anzusehen. „Wir halten uns an die Regeln.“

Von Michael Schütz