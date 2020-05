Sehnde

Sie mussten ihre Schützenfeste absagen, etliche Sportveranstaltungen ausfallen lassen, Turniere zurückziehen und Konzerte abblasen: Durch die Corona-Pandemie verzeichnen nicht nur Geschäfte und Restaurants starke Umsatzeinbrüche – auch Vereine sind betroffen. Viele sind sogar in ihrer Existenz bedroht, meint die CDU/FDP-Gruppe im Rat der Stadt Sehnde und macht sich daher für eine schnelle und unbürokratische Hilfe stark.

Die Lokalpolitiker haben einen Antrag zur Förderung der Vereine in Sehnde gestellt. Ein Hilfsfonds mit insgesamt 30.000 Euro soll gemeinnützige Vereine unterstützen, die in der Corona-Krise finanziellen Schaden erlitten haben. Die CDU/FDP-Gruppe möchte damit einen Beitrag zur Erhaltung der kulturellen Vielfalt in Sehnde leisten. „Jeder noch so kleine Verein ist eine Bereicherung für unsere Stadt – daher ist deren Erhaltung eine der zentralen Aufgaben unserer Kommune“, erklärt Sepehr Sardar Amiri, CDU-Ratsherr und Vorsitzender des Sportausschusses.

Auch der Kulturverein Sehnde verzeichnet finanzielle Verluste und könnte Hilfsgelder bei der Stadt beantragen: Die BandJuke Joint Bastard sollte eigentlich die neue Saison des Vereins bestreiten, war wegen Corona aber lediglich im Internet zu erleben. Quelle: Archiv

Die Hilfe ist sowohl für Sport- als auch Kulturvereine gedacht. Ralf Marotzke, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU/FDP-Gruppe, schätzt, dass es im Sehnder Stadtgebiet um die 50 Vereine gibt, die betroffen sind. Allein dem Sportring gehören schon 28 an. „Ich weiß, dass Chören wegen der Pandemie zum Beispiel Eintrittsgelder für Konzerte wegbrechen und Handballer Turniere absagen mussten“, berichtet Marotzke.

Geld soll bei Verwaltung beantragt werden

Die Hilfe sollen die Vereine bei der Stadtverwaltung beantragen können. Dafür sollen sie lediglich glaubhaft machen, dass ihnen durch die Corona-Krise tatsächlich ein Schaden entstanden ist. Wenn dies nachgewiesen wird, sollen die Vereine jeweils eine Hilfe von 500 Euro erhalten. „Von den Pauschalen werden die kleinen Vereine mehr profitieren als die großen, aber wir wollten bei der Summe keinen Unterschied machen“, erklärt Marotzke.

Wenn sie eine wirtschaftliche Tätigkeit nachweisen können, besteht für Vereine in der Corona-Krise ansonsten die Möglichkeit, Soforthilfe bei der NBank anzufordern.

Von Katja Eggers