Wehmingen

Impfzentren, Hausärzte oder doch die Betriebsmediziner? Als sich im Frühjahr erst langsam abzeichnete, wer als nächstes die Nadeln für impfwillige Bürger aufziehen darf, arbeitete der Arzt Thomas Fleige in Wehmingen schon längst mit seinem Team an Strategien, um schnellstmöglich all seinen Patienten einen Termin anbieten zu können. Seine Vorgehensweise unterscheidet sich von vielen seiner Kollegen, doch der Erfolg spricht für sich: Mit einer wöchentlichen Impfkampagne im Dorfgemeinschaftshaus in Wehmingen hat er bis heute mehr als 1200-mal den Schutz gegen das Coronavirus verabreicht.

Stadt stellt Räume zur Verfügung

Die Listen waren schon am Beginn der Impfkampagne zu Ostern sehr voll. Mehr als 600 Personen betrauten den Hausarzt mit der Aufgabe, sie zu impfen. „Mit nur einem Arzt dauert das Abarbeiten in den vorgesehenen Sprechstunden allerdings viel zu lange“, räumt Fleige ein. Schnell merkten seine Mitarbeiterinnen, dass es größere Kapazitäten und Impftermine außerhalb der Praxiszeiten brauchte, um allen Menschen zügig ein Angebot unterbreiten zu können. Und so kamen sie dann schließlich auf die Idee mit dem Dorfgemeinschaftshaus zwei Straßen weiter.

Nach der Ausarbeitung eines Hygienekonzepts bedurfte es dann nur noch einer organisatorischen Kleinigkeit: Da das Haus zu großen Teilen vom örtlichen Kindergarten mitbenutzt wird und Eigentum der Stadt ist, griff Fleige kurzerhand zum Telefonhörer und wählte die Nummer von Bürgermeister Olaf Kruse (SPD). „Die Stadt war von Beginn an angetan und hat das Projekt wirklich sehr gefördert.“

Für den reibungslosen Ablauf wurde ein Hygienekonzept erstellt. Das enthielt genug Platz zwischen den wartenden Patienten. Quelle: Privat

Der Idee lag der grobe Ablauf eines Impfzentrums zugrunde. Mit der Schlüsselübergabe durch die Stadt sind seit Anfang Mai jeden Mittwochnachmittag zwischen 80 und 100 Freiwillige zur Corona-Impfung gekommen. Dazu gehörte auch das verpflichtende Aufklärungsgespräch im Vorfeld. Dass der Ablauf zügig und sicher vonstatten ging, lag zu großen Teilen an Hilfe von außen. „Wir hatten glücklicherweise Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern“, berichtet Fleige erfreut. Bis Anfang August hatten alle 600 auf der Liste stehenden Patienten ihre beiden benötigten Impfungen erhalten. Jetzt gibt es eine Pause.

Insgesamt zieht Fleige ein positives Resümee. Genau wie bei sich selbst spürte der nebenberufliche Rettungsarzt auch bei den Menschen eine große Zufriedenheit nach der Impfung. Die „super Stimmung“ an den Nachmittagen hätte den ganzen Prozess sehr angenehm gestaltet.

Drittimpfungen zwingen zu Wiederholung

Eine Pause ist für den Hausarzt und seine Mitarbeiter indes nicht in Sicht. Schon jetzt richtet sich sein Blick auf die bevorstehenden Auffrischungsimpfungen. „Bei uns kommen dabei wieder circa 200 Menschen infrage“, schaut er in die Zukunft. Zu weiterem Chaos führen bei ihm die in Kürze erfolgenden Schließungen der Impfzentren. „Wir wissen noch nicht, wie viele Menschen noch dazukommen, die im Frühjahr in Impfzentren zu Besuch waren“, sagt er.

Die Mitarbeiterinnen des Impfteams sind mit dem Erreichten sehr zufrieden. Quelle: Stadt Sehnde

Doch bevor das Praxisteam eine endgültige Entscheidung über das weitere Vorgehen fällt, will es denen danken, die die Impfkampagne erst möglich gemacht haben. Mit einer Spende von 500 Euro wird den Kindern der Wehminger Kindertagesstätte ein Geschenk als Ausgleich überreicht – immerhin haben diese monatelang zu großen Teilen auf ihren Bewegungsraum verzichtet. Im Herbst nimmt Fleige ihn aber eventuell wieder in Anspruch und hofft dann auch auf viele junge Menschen, die sich bei ihm den Piks abholen.

Von Niklas Borm