Wehmingen

Für Dirk, Hannelore und Sarah Borchers ist es eine Premiere: Am Sonntag waren sie zum ersten Mal im Hannoverschen Straßenbahnmuseum. „Dieses Mal passte es“, erzählt Hannelore Borchers, die mit Ehemann Dirk aus St. Peter Ording angereist ist, um ihre Tochter Sarah in Hannover zu besuchen. Die drei wollten ihre Treffen schon öfter mit einem Abstecher ins Straßenbahnmuseum verbinden, doch meist seien sie erst am Sonntagabend angereist, wenn das Museum schon geschlossen war.

Museumssprecher Krüger: „Für ersten Tag sehr zufrieden“

Bei ihrem Besuch fährt die Familie in einem alten hannoverschen Stahlwagen mit, der 1928 gebaut wurde. Von den ursprünglich 50 Wagen mit 40 Beiwagen sind noch zwei Bahnen mit je drei Wagen erhalten. Eine ist im Besitz des Üstra-Fördervereins, die andere im Besitz des Hannoverschen Straßenbahnmuseums in Wehmingen.

Hannelore (von links), Dirk und Sarah Borchers sind zum ersten Mal im Hannoverschen Straßenbahnmuseum in Wehmingen. Quelle: Konstantin Klenke

Für den Museumsverein ist der erste Öffnungstag nach der langen Corona-Pause am Sonntag mit 270 Besucherinnen und Besuchern ein guter Start. „Für den Anfang sind wir damit sehr zufrieden“, sagt Sprecher Bodo Krüger. Schließlich habe der Verein am Sonntag auch nur sein reguläres Programm angeboten.

Wegen Corona startete die Museumssaison in diesem Jahr später als sonst. Krüger geht allerdings davon aus, dass die restliche Zeit nun wie gewünscht verlaufen kann und der Verein Thementage und Veranstaltungen anbieten kann. „Die Impfungen gehen ja mit Riesenschritten voran.“ Anstelle des bereits abgesagten Snntg-Festivals werde womöglich zumindest eine Alternativveranstaltung in kleinerem Rahmen stattfinden.

Neue Doppelhalle: Links repariert der Verein alte Straßenbahnen, rechts will er sie für Publikum ausstellen. Quelle: Konstantin Klenke

Neue Doppelhalle für Straßenbahnen fertig

Während die Museumspforten in den vergangenen Monaten geschlossen waren, arbeiteten die Vereinsmitglieder hinter den Kulissen weiter. So ist die neue Doppelhalle jetzt fast fertig. Nur noch einige Pflasterarbeiten vor der Halle stehen noch aus. Eine Hälfte der Hallen soll als Ausstellungsort für die historischen Straßenbahnen dienen. Von dort aus können Besucherinnen und Besucher durch Fenster in die Werkstatt in der anderen Hälfte blicken. „Am Ende der Saison wollen wir die Halle offiziell einweihen“, sagt Krüger.

Auf der neu gepflasterten Fläche sollen Ausstellerinnen und Aussteller bei den Oldtimer-Tagen zudem mehr historische Fahrzeuge parken können. Dafür sei bislang immer zu wenig Platz gewesen. Auch kleinere Neuerungen gibt es: Das Museumsbistro bietet nun mehr Speisen an als bislang, und ein neuer Ausstellungsraum zeigt neben Anzeigetafeln und Kassen auch Fahrkarten- und Stempelautomaten, die allesamt noch in Betrieb sind. Zudem hat der Verein nach einem Wasserschaden sein Kassenhaus renoviert.

Museumssprecher Bodo Krüger zeigt einen neuen Ausstellungsraum, in dem der Museumsverein Anzeigetafeln, Kassen und Stempelautomaten präsentiert. Quelle: Konstantin Klenke

Museumsverein wäre mit normaler Saison zufrieden

Im vergangenen Jahr hatte sich die Zahl der Museumsgäste wegen Corona im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert, der Verein verzeichnete ein Minus von rund 100.000 Euro und musste mehrere Vorhaben auf die Warteliste setzen. „Wir haben versucht, uns am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen“, sagt Krüger rückblickend. Doch die Situation sei nicht existenzgefährdend gewesen. Das Herz vieler Mitglieder hänge an dem Verein, viele hätten ihn mit Spenden und Krediten unterstützt. Krüger zeigt sich optimistisch, dass es nun weiter bergauf geht: „Wenn wir jetzt eine normale Saison führen können, gehen wir zufrieden in den Winter.“

Jens Reimann vom Museumsverein spricht im historischen Stahlwagen über die Geschichte des Museumsgeländes. Quelle: Konstantin Klenke

Auch aufseiten der Museumsgäste war die Begeisterung für die historischen Bahnen am Sonntag spürbar. Bei der Fahrt im Stahlwagen stellte Besucher Dirk Borchers zahlreiche interessierte Fragen an Jens Reimann vom Museumsverein und erfuhr zum Beispiel Wissenswertes über die Zulassung der Straßenbahnen und die Reparaturarbeiten daran. Ehefrau Hannelore sagte, sie finde das Museum toll. „Es ist bewundernswert, dass das alles von Ehrenamtlichen gemacht wird.“

Das Straßenbahnmuseum auf Hohenfels bei Wehmingen öffnet bis zum 31. Oktober an allen Sonn- und Feiertagen sowie am Sonntag, 5. Dezember, (Nikolausfahrten) jeweils von 11 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen 7,50 Euro und ermäßigt 6,50 Euro Eintritt. Für Kinder bis 15 Jahre kostet der Eintritt 4 Euro.

Von Konstantin Klenke