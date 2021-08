Wehmingen

Im Hannoverschen Straßenbahn-Museum rollen wieder historische Schätzchen an: Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausfallen musste, lädt der Trägerverein des Museums für Sonntag, 8. August, von 11 bis 17 Uhr wieder zum traditionellen Oldtimertag auf sein Gelände in Sehnde-Wehmingen, Am Straßenbahnmuseum 2, ein.

Außer den historischen Straßenbahnen werden dort zum mittlerweile 25. Mal Oldtimerautos, Motorräder und Motorroller zu sehen sein. Für Musik sorgt der Musikverein Osterwald von 1926. Neben dem Kaffeegarten werden die Musiker ein großes Repertoire zum Besten geben, das sowohl traditionelle Blechbläser-Arrangements als auch zeitgemäße Swing-Titel im Bigband-Sound umfasst.

Kinderbahn fährt, Kino bleibt geschlossen

Für das leibliche Wohl ist das Team vom Café Hohenfels da. Im Kaffeegarten werden auch Speisen vom Grill angeboten. Für die jüngsten Besucher stehen die beliebte Kinderbahn und ein Sandkasten bereit. Das Kino muss aus Pandemiegründen allerdings geschlossen bleiben.

Besucher von außerhalb können das Museum auch mit einem Oldtimerbus erreichen. Dabei kommt entweder einer der seltenen „Anderthalbdecker“ oder ein Berliner Doppeldeckerbus zum Einsatz. Abfahrt ist um 10 Uhr am Messebahnhof Laatzen an der Stuttgarter Straße oder um 10.10 Uhr am Haltepunkt Messe/Ost auf der Expo Plaza. Die Rückfahrt ist für nachmittags gegen 15 Uhr geplant.

Oldtimer-Aussteller kommen umsonst aufs Gelände

Oldtimerfahrzeuge können bereits ab 10 Uhr auf das Gelände gelangen. Das Einchecken ist mit der Corona-Warn-App oder der Luca-App möglich. Auf dem Freigelände gibt es keine Maskenpflicht, insgesamt wird jedoch um die Einhaltung der geläufigen Corona-Regeln gebeten.

Zeitgleich zum Oldtimertag gibt es in der historischen Salzmühle die Ausstellung „Faszination Dampf“, die vom Förderverein Mobile Welten organisiert wird. Die Schau dauert bis Ende Oktober und kann an den Öffnungstagen des Museums besucht werden.

Wer seinen Oldtimer auf dem Freigelände, Am Straßenbahnmuseum 2, präsentieren will, hat am Sonntag freien Eintritt. Mitfahrerinnen und Mitfahrer zahlen jeweils einen ermäßigten Eintritt von 5 Euro. Erwachsene Museumsbesucher zahlen 7,50 Euro. Für Kinder kostet der Eintritt 4 Euro und für Familien 20 Euro. Der ermäßigte Eintritt beträgt 6,50 Euro.

Von Katja Eggers