Wehmingen

Premiere im Hannoverschen Straßenbahn-Museum in Wehmingen: Besucherinnen und Besucher mit Rollstuhl, Rollator oder Gehhilfen können auf Hohenfels jetzt eine Tram mit ebenerdigem Einstieg nutzen. Möglich wird das durch den Wagen Nr. 904 der Amsterdamer Verkehrsbetriebe. „Damit machen wir einen großen Schritt in Richtung Barrierefreiheit“, betont Museumssprecher Bodo Krüger.

Ein behindertengerechtes Museum ist im Trägerverein schon seit vielen Jahren Gesprächsthema. Das Bistro ist dort mittlerweile weitgehend barrierefrei. Zu den Toilettenräumen führt eine Rampe. „Aber einen barrierefreien Straßenbahnwagen hatten wir bisher noch nie“, so Krüger. Der Wagen 904 ist für das Museum daher ein echter Glücksgriff.

Einstieg nahezu ebenerdig möglich

Nach mehrjähriger Suche, vielen Verhandlungen und einer 400 Kilometer langen, nächtlichen Autobahnfahrt als Schwerlasttransport mit zwei Begleitfahrzeugen ist der Wagen kürzlich um 4 Uhr morgens auf einem Tieflader in Wehmingen eingetroffen. Nach erfolgreicher Abnahme durch einen Sachverständigen wird der Wagen den Museumsbesuchern im Laufe der Saison 2022 auch für Rundfahrten zur Verfügung stehen. Erstmals können dann auch Menschen mit einer Gehbehinderung mühelos mitfahren. Etwa beim Oldtimertag, an dem in diesem Jahr mit 600 Fahrzeugen so viele wie noch nie ausgestellt wurden.

„Der Einstieg ist im Mittelteil des Wagens nahezu ebenerdig, es muss lediglich eine Höhe von fünf Zentimetern überbrückt werden“, erläutert Krüger. Dies sei für Menschen mit Rollstuhl oder Rollator aber in der Regel kein Problem und sogar allein ohne fremde Hilfe zu schaffen. In der Vergangenheit waren Gebehinderten die Rundfahrten versagt. Denn bei den historischen Trams des Museums war der Aspekt der Barrierefreiheit bei der Konstruktion seinerzeit nicht berücksichtigt worden.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Ausstellungsräume sollen barrierefrei werden

Ein Umbau der historischen Wagen kam laut Krüger nicht infrage, weil die Trams damit an Authentizität verloren hätten. So blieb nur die Anschaffung eines nahezu barrierefreien Fahrzeuges neueren Datums. Über einen befreundeten Museumsverein in Amsterdam konnte dem Verein in Wehmingen schließlich der ausgemusterte Wagen 904, Baujahr 1990, vermittelt werden. Darüber hinaus wurden dem Straßenbahn-Museum auch etliche Ersatzteile zur Verfügung gestellt.

Dank der Hilfsbereitschaft der Amsterdamer Verkehrsbetriebe konnte das Fahrzeug kostenlos übernommen werden. Den aufwendigen Transport stemmte der Trägerverein des Straßenbahn-Museums trotz pandemiebedingter finanzieller Ausfälle in den vergangenen zwei Jahren über Spenden.

Um das Museum barrierefrei zu gestalten, sollen in den nächsten Jahren Schritt für Schritt weitere Vorhaben umgesetzt werden. „Da gibt es noch viel zu tun“, betont Krüger. „Unter anderem sollen die Ausstellungsräume umgebaut werden, und die Rampe zu den Sanitärräumen ist viel zu steil.“

Von Katja Eggers