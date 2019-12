Sehnde

Mit großen Augen schaute die kleine Zaid auf den Gabentisch, der bei der Weihnachtsausgabe der Sehnder Tafel am Sonnabend für die Kinder aufgebaut war. Auf dem Arm von Mama durfte sich die 17 Monate alte Irakerin ein Geschenk aussuchen.

Die Spielsachen, Drogerieartikel und Kleidungsstücke wurden von den Eltern des Kindergottesdienstes der evangelischen Kreuzkirchengemeinde sowie Bürgern und Firmen der Stadt gespendet. Die Kleidung sei noch gut, erklärte Renate Grethe, Vorsitzende der Fördergesellschaft des Civitan Clubs, die die Tafel an der Peiner Straße betreibt.

Es ist schon eine Tradition, dass bei der Tafel die letzte Lebensmittelausgabe vor Weihnachten mit speziellen Weihnachtstüten etwas umfangreicher ausfällt als sonst. Neben den Geschenken gab es auf dem ehemaligen Hastra-Gelände eine Kaffeetafel mit selbst gebackenem Kuchen. In diesem Jahr konnte auch größtenteils richtiges Geschirr anstelle von Papptellern genutzt werden. „Die Teller hat uns eine Firma gespendet, die gerade ein Altenheim aufgelöst hat“, erklärte Grethe.

Weihnachtsmänner aus Schokolade

In der Lebensmittelausgabe ging es ebenfalls weihnachtlich zu, denn zusätzlich zu Brot, Butter und Käse gab es noch Schokolade in Form von Weihnachtsmännern, die die SPD-Ratsfraktion gespendet hatte. Mit roter Mütze haben diese die beiden Junghelfer Jan Ohnesorge und Vanessa Goldberg ausgegeben.

Ausgabe mit Mütze: Jan Ohnesorge und Vanessa Goldberg geben Weihnachtsmänner und -tüten aus. Quelle: Michael Schütz

Die Anzahl der Besucher bei der Tafel sei in diesem Jahr gleich geblieben, sagte Grethe. Leider gebe es in der Stadt aber noch Senioren, die in Armut lebten, aber sich schämten, zur Tafel zu gehen. „Wenn die kämen, hätten wir 20 Prozent mehr Zulauf“, rechnete die Tafel-Chefin vor.

Neues Kühlfahrzeug kommt

Dafür bräuchte die Tafel allerdings ein Kühlfahrzeug, um Lebensmittel aus dem Zentrallager der Tafeln holen zu können. Solch ein Transporter stehe aber in Aussicht, denn aus den Pfandspenden in Supermärkten bekomme die Sehnder Tafel demnächst 10.000 Euro, so Grethe. Zusätzlich zu 18.000 Euro aus eigener Tasche reiche das Geld dann für den Kauf eines Kühlautos.

Von Michael Schütz