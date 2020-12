Sehnde

Leuchtende Kinderaugen zu Weihnachten: Das wünschen sich zahlreiche Familien der Kirchengemeinde Sehnde auch für die Kinder, die nicht so gut gestellt aufwachsen. Einige von ihnen haben dem Kindergottesdienstteam jetzt Geschenkspenden für die Weihnachtsausgabe der Sehnder Tafel übergeben. „Viele liebevoll gestaltete Kartons und Tüten wurden abgegeben“, freut sich Pastorin Damaris Frehrking. Die Weihnachtsausgabe der Tafel am Sonnabend, 19. Dezember, läuft wegen der Corona-Pandemie und der Abstandsregeln unter dem Motto „ Weihnachten im Schuhkarton“. Die Geschenke sind fertig gepackt und werden von den Eltern abgeholt, anders als in den Vorjahren, wo sich die Kinder diese selbst aussuchen durften.

Die Tafel nimmt aber auch noch weitere Geschenke an: Am Sonnabend, 12. Dezember, von 10 bis 12 Uhr können an der Peiner Straße 77 (ehemaliges Avacon-Gelände) auch Privatleute ihre Gaben abgeben, die dann an die Familien verteilt werden. In die Kartons können für Kinder etwa Spielzeug, Stifte, Malbücher, Bücher, Spiele, Süßigkeiten und Kleidung, für Jugendliche eher etwa Sneaker-Socken, Gutscheine, Hygieneartikel, Kopfhörer, Accessoires oder gebrauchte Playstationspiele. Einen Wermutstropfen gibt es aber: „Die beliebte Weihnachtskaffeetafel für unsere Tafelgäste mit Spielzeugausgabe für die Kinder und Stockbrot backen muss dieses Jahr coronabedingt leider ausfallen“, bedauert Tafelleiter Hans-Jürgen Grethe.

