Die erneuten Verschärfungen der Corona-Auflagen im Teil-Lockdown haben den Gemeindebrief der Kirchengemeinde Sehnde in Teilen überholt. Aufgrund der neuen Beschränkungen können in diesem Jahr die Weihnachtsgottesdienste in Sehnde, Rethmar und Haimar bis auf eine Ausnahme nur mit gültiger Anmeldung besucht werden. Darauf weist Pastorin Damaris Frehrking ausdrücklich hin. Seit Anfang Dezember ist die Anmeldung auf Websites der Kirchengemeinden unter www.kirche-sehnde.de und www.kirche-haimar-rethmar.de freigeschaltet. Das Programm zeigt an, wenn alle Plätze belegt sind. Anmeldungen müssen bis zum 15. Dezember vorliegen und zudem extra bestätigt werden.

Krippenspiel wird auch online gezeigt

Eine Onlineanmeldung ist für folgende Veranstaltungen zu Heiligabend erforderlich: für das Krippenspiel um 15 Uhr in der Kreuzkirche Sehnde, wobei auch Anmeldungen für die Generalprobe möglich sind; weiterhin für das Krippenspiel um 15 Uhr in der St.-Ulrich-Kirche in Haimar, den Open-Air-Gottesdienst in Rethmar um 15 Uhr sowie das Krippenspiel für ältere Kinder und Jugendliche um 16.30 Uhr in der Kreuzkirche Sehnde, wo ebenfalls Anmeldungen zur Generalprobe möglich sind. Die beiden Krippenspiele werden im Vorfeld von Jugendlichen gefilmt und können Heiligabend als Livestream im Internet vom Sofa aus angesehen werden.

Anmeldungen müssen bestätigt werden

Ferner sind Anmeldungen nötig für den Open-Air-Gottesdienst in Sehnde um 16.30 Uhr, der in diesem Jahr statt auf dem Hof Falkenhagen an der Kurzen Straße auf dem Gemeindehausparkplatz an der Mittelstraße stattfindet. Dieser wird ebendort um 18 Uhr wiederholt. Gleiches gilt für den Open-Air-Gottesdienst in Rethmar um 17 Uhr, die Christvesper in der St.-Ulrich-Kirche in Haimar um 17.30 Uhr sowie die Christnacht in der Sehnder Kreuzkirche um 23 Uhr. Lediglich der Besuch der Christnacht in Haimar um 21.30 Uhr ist ohne vorige Anmeldung möglich.

Über das Online-Anmeldeverfahren wird eine Anmeldebestätigung per E-Mail versandt. Nur mit dieser Anmeldebestätigung kann Heiligabend der Einlass gewährt werden. Auf den Internetseiten ist dazu ein Kontaktdatenbogen angelegt worden, der zum Gottesdienstbesuch ausgefüllt mitgebracht werden muss.

