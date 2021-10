Höver

Es war eine interessante Idee: Warum nicht aus dem ehemaligen und leerstehenden Werkraum der Grundschule Höver über der Turnhalle eine Begegnungsstätte machen, in der sich Vereine, Gruppen und auch der Ortsrat treffen könnten? Doch diese Idee der SPD Höver ist nun gescheitert. Eine öffentliche Nutzung wäre nur mit erheblichem finanziellen Aufwand möglich, sagt Bürgermeister Olaf Kruse. 

Das städtische Liegenschaftsmanagement hatte die Machbarkeit mit zwei Varianten geprüft und dafür Kosten zwischen 160.000 und 300.000 Euro beziehungsweise sogar 202.000 und 449.000 Euro errechnet. „Die für diese rein freiwillige Leistung notwendigen Mittel stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen“, lautete das Urteil. Der Ausschuss für Finanzen, Steuerung und Innere Dienste hat sich nach diesen Ausführungen einhellig gegen die Pläne ausgesprochen, endgültig entscheidet der Rat am Donnerstag in seiner letzten Sitzung dieser Legislaturperiode.

Fahrstuhl würde bis zu 80.000 Euro kosten

Denn der rund 60 Quadratmeter große Raum liegt im ersten Obergeschoss der Turnhalle an der Schützenstraße – und ist damit nicht barrierefrei. Dafür müsste bei der kostengünstigeren Variante ein Treppenlift oder eine Plattform eingebaut werden, die regelmäßig zu warten wäre und nur „durch eingewiesenes Personal“ bedient werden dürfte. Damit Mobilitätseingeschränkte in das Obergeschoss gelangen könnten, müsste nach Angaben der Stadt bei jeder Nutzung also geschultes Personal vor Ort sein. Der Treppenlift würde allein 40.000 Euro kosten, ein Außenaufzug würde sogar mit dem Doppelten zu Buche schlagen.

Weiterhin wäre vor der Stufe des Turnhalleneingangs noch eine Rampe mit Geländer nötig. Denn eine barrierefreie Erschließung sei nach Auskunft der zuständigen Bauaufsicht der Region Hannover „zwingend erforderlich“. Dazu würde auch eine entsprechende WC-Anlage mit einem Notruf gehören, für die Kosten von 80.000 bis 90.000 Euro im Raum stünden. Zudem sei unklar, ob für diese eine Anbindung an die bestehenden Abwasser- und Frischwasserleitungen möglich oder sogar eine Neuinstallation erforderlich wäre.

Zweiter Fluchtweg nötig

Darüber hinaus müsste der Brandschutz komplett erneuert und auch ein zweiter Flucht- und Rettungsweg etwa mit einer Außentreppe geschaffen werden – dafür wären ein Durchbruch an der Außenwand und ein neuer Eingang nötig. Alles in allem hat die Stadt dafür Kosten von rund 74.000 Euro errechnet. Nur dann wäre laut Baurecht eine öffentliche Nutzung möglich. Deshalb beschied die Verwaltung auch die Nachfrage der CDU-Ratsfrau Elisabeth Schärling negativ, ob denn der Raum nicht für eine Gymnastikgruppe geeignet wäre.

Die Idee einer Begegnungsstätte hatte Uwe Eichelkraut von der SPD, der auch Vorsitzender der örtlichen DLRG-Ortsgruppe ist, ins Spiel gebracht. Der Ortsrat fand die Idee ebenfalls gut und hatte die Umsetzung beantragt. Denn nicht nur die DLRG, sondern auch die Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der Förderkreis Lehrschwimmbecken Höver, die Gruppe Hövers Herz und die Bruderschaft Alt-Höver, aber auch Gruppen mit Angeboten wie Yoga oder Mutter-Kind-Turnen suchten nach einem Raum, um Sitzungen abzuhalten, hatte Eichelkraut argumentiert.

