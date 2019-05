Höver

Bislang unbekannte Diebe hatten es am Wochenende auf Baucontainer in Höver abgesehen. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen sind sie nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte gewaltsam in insgesamt drei der Blechschuppen eingestiegen. Daraus haben sie mindestens eine Bohrmaschine und einen Trennschleifer gestohlen – und auch eine Kiste Bier. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit von den Ermittlern geprüft. Zwei der aufgebrochenen Container befinden sich in der Straße Am Kleikamp, einer im Reutergartenweg. Aufgrund der örtlichen Nähe geht die Polizei von einem Zusammenhang aus. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kommissariat Lehrte unter Telefon (0 51 32) 82 70 in Verbindung zu setzen.

Von Oliver Kühn