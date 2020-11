In den Sekretariaten der Grundschulen und der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) in Sehnde sind insgesamt zehn städtische Verwaltungskräfte beschäftigt. Laut dem städtischen Fachdienstleiter Wolfgang Bruns bewerben sich auf freie Stellen in den Schulsekretariaten fast ausschließlich Frauen. „Das liegt wahrscheinlich daran, dass es sich dabei überwiegend um Halbtagsstellen handelt“, meint Bruns. Nur in der KGS sei durch den Ganztagsbetrieb mehr Verwaltungspersonal gefordert. Da müsse die Stadt auch nachmittags Sprechstunden in den Sekretariaten gewährleisten, deshalb gebe es dort ein größeres Stundenkontingent.

Auch in anderen Bereichen dominieren in Sehnde noch traditionelle Rollenbilder. So haben in den städtischen Kindertagesstätten Männer bisher kaum Zugang zu Berufen wie Erzieher oder Sozialassistent gefunden.

Anders sei es mittlerweile auf dem städtischen Bauhof, dort seien mittlerweile einige Frauen tätig. Die Verwaltung sei zur Gleichstellung verpflichtet, sagt Bruns. Bei einer Einstellung sei jedoch immer die fachliche Eignung das ausschlaggebende Kriterium.