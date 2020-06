Sehnde

Seit Beginn der Corona-Pandemie im März sind die monatlichen Treffen des Selbsthilfe-Gesprächskreises Demenz ausgesetzt, weil die Stadt die Begegnungsstätte an der Peiner Straße geschlossen hat. Auch in diesem Monat fällt das Angebot des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) Sehnde aus. Für Angehörige, Freunde und Unterstützer von Demenzkranken ist das ein großer Verlust. Denn der Erfahrungsaustausch und die Gespräche über Lösungsideen seien für die Teilnehmer sehr entlastend, sagt der Diplom-Psychologe Horst Merkel, der den Gesprächskreis seit zwölf Jahren leitet: „In der aktuellen Situation ziehen sich pflegende Angehörigen eher wieder auf frühere Verhaltensweisen zurück, man müsse das dann auch alleine schaffen.“

In der Regel kämen zwischen acht und 13 Teilnehmer zu den Treffen. Dort könnten sie erleben, dass sie mit ihren Problemen und Belastungen oder Gefühlen wie Überforderung und Erschöpfung nicht alleine seien. Außer um Ratschläge für die Organisation des Alltags, von Hilfen oder die Kostenregelung gehe es aber zum Beispiel auch um die Scham, wenn der Verlust der geistigen Fähigkeiten der Erkrankten nach außen bekannt werde, verdeutlicht Merkel.

Sorgen in Corona-Zeit größer geworden

Bei vielen haben sich die Sorgen um die Kranken in der Corona-Zeit verschärft, weil Besuche lange Zeit nicht erlaubt waren. „Die große Sorge der Angehörigen ist es, dass sie ihr demenzbetroffenes Familienmitglied wegen dieser Unterbrechung nicht mehr erkennt oder sich weiter nachteilig verändert hat, weil die aktivierenden Kontakte weggefallen sind.“

Weil die Gruppentreffen ausgesetzt wurden, hatte die AWO eine telefonische Beratung angeboten. Das hätten bislang aber nur drei Teilnehmer genutzt, einer auch mehrfach, sagt Merkel. Meist werde erst zum Hörer gegriffen, wenn ein neues Problem auftrete, das neuen Druck aufbaue. Jetzt sei auch wieder ein persönliches Gespräch mit vorheriger Anmeldung möglich – die Gruppentreffen dagegen liegen erst einmal weiterhin auf Eis.

Meist suchen Ehepartner Hilfe

Meist sind es Ehepartner, die Hilfe, Rat und Trost suchen, weil sich ihr Partner durch die Demenzerkrankung verändert hat. Zu einem Teil betreuen sie ihre Angehörigen zu Hause, auch mit Unterstützung anderer Familienmitglieder. Manchmal sind es auch Freunde oder Nachbarn, oder ein ambulanter Pflegedienst wird eingeschaltet. In einigen Fällen besuchen die an Demenz Erkrankten ein- oder mehrmals in der Woche eine Tagesgruppe, bei einem anderen Teil der Gruppenteilnehmer leben die Angehörigen bereits in einer stationären Pflegeeinrichtung.

Weil die Gruppentreffen des Selbsthilfe-Gesprächskreises ausgesetzt sind, bietet Horst Merkel eine telefonische Beratung unter (0511) 5463849 an. Betroffene können sich auch per E-Mail an ihn wenden: horst_merkel@t-online.de. Nach Terminabsprache ist auch ein persönliches Gespräch unter Einhaltung der Abstandsregeln möglich. Weitere Informationen gibt es auch bei der Sehnder Organisatorin Birgit Luck unter Telefon (05138) 503169.

Von Oliver Kühn