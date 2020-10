Herr Kruse, wie geht es Ihnen?

Gut. Erfreulicherweise habe ich einen moderaten Verlauf, was mich wirklich sehr freut. Für eineinhalb Tage hatte ich Temperaturen von über 38 Grad Celsius, vergangenen Freitag war dabei der heftigste Tag. Momentan habe ich trockenen Husten und Halskratzen.

Anzeige

Wie und wann ist Ihnen Ihre mögliche Infektion bekannt geworden?

Erfahren habe ich davon am vergangenen Donnerstagabend durch die sofortige Information einer positiv auf Covid-19 getesteten Beschäftigten, die mich umgehend nach Erhalt ihres Testergebnisses informiert hatte. Angesteckt habe ich mich mit ziemlicher Sicherheit auf einer dienstlichen Autofahrt mit der Beschäftigten, obwohl das keine zehn Minuten gedauert hat. Ich appelliere deshalb daran, die Alltagsmaske so oft wie nur möglich zu tragen. Ich führe nun als Auflage vom Gesundheitsamt ein Corona-Tagebuch, wo etwa Beschwerden und Aktivitäten eingetragen werden müssen. Außerdem musste ich eine Liste mit Kontakten zur Zeit der Ansteckung erstellen, die dem Gesundheitsamt inzwischen vorliegt. Hier wird das Gesundheitsamt mit jeder Person Kontakt aufnehmen.

Haben Sie die Corona-App auf Ihrem Smartphone?

Ja, und die hat auch funktioniert und nach meinem relevanten Kontakt angeschlagen. Ich habe meinen Kontakt jetzt auch in die App eingegeben und bin nun als als positiver Fall registriert.

War die Bestätigung für Sie ein Schock, oder haben Sie sich gesagt: Schicksal?

Ich wusste ja seit Freitag, dass es mir nicht so gut geht. Ich hatte da schon so eine Ahnung, aber man hofft ja immer noch. Am Sonnabend habe ich dann einen Abstrich beim DRK in Ronnenberg machen lassen. Die Ehrenamtlichen dort machen einen tollen Job für die Bevölkerung, davor kann man nur den Hut ziehen. Das gilt selbstverständlich auch für alle anderen Personen, die sich, an welcher Stelle auch immer, ehrenamtlich oder beruflich in dieser besonderen Ausnahmesituation um die Belange der Menschen kümmern. Am Dienstag kam der positive Bescheid vom Gesundheitsamt der Region.

Wie führen Sie Ihre Amtsgeschäfte von zu Hause aus. Das ist ja ein Novum, oder?

Das stimmt, ich habe als Bürgermeister noch nie von zu Hause aus meine Amtsgeschäfte geführt. Da läuft viel über Telefon und E-Mail, aber die Präsenzgespräche fehlen mir. Auch der Kontakt zu Menschen überhaupt. Aber es funktioniert. Und ich habe den Warnschuss gehört.

Sind noch weitere Mitarbeiter erkrankt und in Quarantäne?

Außer mir haben wir noch drei weitere bestätigte Infektionen von Mitarbeitern im Rathaus. Ich bin ein grundsätzlicher Befürworter der Grippeschutzimpfung, auch früher schon. Heute kann diese eine Corona-Infektion eventuell milder verlaufen lassen. Ich habe deshalb die freiwillige Grippeschutzimpfung für 107 Beschäftigte der Stadtverwaltung am Donnerstag mit initiiert und werde diese auch so schnell wie möglich selbst nachholen.

Wie gehen Sie privat mit der Corona-Infektion um? Haben Sie dort auch jemanden angesteckt?

Bisher nicht. Meine Familie als K1-Kontakte wird gerade getestet, aber auch andere Personen aus meinem Umfeld. Meine Frau ist natürlich auch in Quarantäne. Ich halte mich im Gästebereich unseres Hauses auf, und wir essen distanziert voneinander. Was mich schmerzt, ist, dass ich meinen Ende September geborenen Enkel derzeit nicht sehen kann. Das bedauere ich sehr. Aber unsere Tochter versorgt uns mit Bildern und Videos.

Was sagen Sie dazu, wenn Menschen trotz Quarantäne-Anordnung andere Menschen treffen oder auf Partys gehen, so wie kürzlich in Lehrte?

Ich kann einfach nicht nachvollziehen, wie man dann auf Feiern gehen kann und damit andere Menschen gefährdet. Unser Ministerpräsident Stephan Weil hat in einem anderen Zusammenhang kürzlich den Begriff „Vollpfosten“ benutzt. Ich würde mich hier den Worten des Ministerpräsidenten anschließen.

Von Oliver Kühn